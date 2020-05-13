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蹲下練功跳更高！ 屏東觀光業者沒有閒著

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣觀光協會學員曾于倢（右二）在成果發表會上分享操作IG的秘訣，也用Instagram方式呈現學習成果。圖／黃耀寬提供 。
屏東縣觀光協會學員曾于倢（右二）在成果發表會上分享操作IG的秘訣，也用Instagram方式呈現學習成果。圖／黃耀寬提供 。

新冠肺炎疫情肆虐全球，重創觀光旅遊等各行各業，屏東縣觀光協會在交通部觀光局與屏東縣政府交通旅遊處的經費支持下，舉辦為期半個月的「數位轉型與地方創生人才培訓」；在疫情趨緩之際，屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳今天透過成果發表會宣示，「逆境不抱怨，防疫不鬆懈，蹲下練功跳更高！」。

鄭宜芳感謝觀光局與屏東縣政府力挺業者度過難關，並投入轉型培訓費用，透過課程安排國際平台Klook與Agoda等師資，和在地生態旅遊與星空旅遊講者指導，期午在疫情之後，展現亮麗的新墾丁，盼觀光旅遊業者一起撐過難關，以充足的準備，迎接交通部將推動的防疫旅遊。

學員曾于倢用手繪製學習心得，分享許多操作IG的秘訣，也別出心裁用Instagram方式呈現學習成果，期勉未來透過數位行銷工具與平台如IG、Agoda與Klook等，讓國際旅客可以再度看見恆春半島之美。

「過去只覺得恆春半島的星空壯麗、流星雨如瀑如詩」，有排灣族血統的黃美雲說，沒想到1年至少有十大流星雨劃過恆春半島夜空，對照四季星空的不同特色，搭配自己原住民的的星空故事，覺得天空親切起來，像大角星在原住民部落稱「飛魚星」，因為飛魚星升起時，族人就知道又到5月可以捕魚了。

白雅賜更用椰子葉貼成猛禽意象，因每年秋天有數以數十萬計的猛禽過境，在天空翱翔、近距離在頭頂盤旋的萬鷹展翅畫面，讓她震撼不已，不知道墾丁還有這樣的美景；張簡玉寶以恆春民謠「疫情時節閒昏昏、百業蕭條都停頓、借問何時可開伙、去武漢把病毒問、政府德政要珍惜、學習還有錢可領、不能到處趴趴走，精進內功候時機」，分享15天的學習成果。

屏東縣觀光協會總幹事張福生表示，課程以「善用新興科技與政府補助資源提升觀光產業」、「生態旅遊」、「星空旅遊與四季星空導覽實務」、「創業者講座」、「神農獎講座」、「數位行銷」、「台東縣標竿學習」等7大主題，共120小時，分15天由淺入深上完，是近年來師資陣容最強的培訓課程之一。

屏東縣觀光協會感謝交通部觀光局與屏東縣政府力挺業者度過難關，讓業者前往台東學習茶產業的發展與行銷。圖／黃耀寬提供
屏東縣觀光協會感謝交通部觀光局與屏東縣政府力挺業者度過難關，讓業者前往台東學習茶產業的發展與行銷。圖／黃耀寬提供

屏東縣政府 疫情 恆春

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