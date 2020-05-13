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陸船台灣灘盜砂 海巡艦隊優勢掌控驅離

中央社 / 澎湖縣13日電

今年新冠肺炎疫情期間，中國抽砂船越界盜取台灣灘海砂，依海巡署統計執行台灣灘巡護勤務，已驅離1231艘中國抽（運）砂船。已規劃擴大威力掃蕩專案，採優勢艦艇查緝中國抽砂船。

海巡署艦隊分署今天發布新聞指出，艦隊分署今年以來執行台灣灘巡護勤務計驅離1231艘中國大陸抽、運砂船。對於數據大幅增加，主要是年初新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情爆發，為防堵越界作業大陸漁船與抽砂船成為疫情的破口，對於越界船隻採取驅離代替查扣做法，才會有共驅離1200多艘的記錄。

艦隊分署去年10月24日調派高雄艦、澎湖艦、金門艦及3艘100噸級巡防艇，會同澎湖縣政府聯合取締澎湖海域「台灣灘」違法抽砂行為。以優勢艦艇能量成功扣留2萬7711噸級「長鑫36」運砂船，以及4226噸級「豐溢9969」抽砂船，28位船員，除2名船長各處6個月徒刑，其餘26人各處5個月；另「長」、「豐」2船及不法所得砂石1萬6500公噸全部沒收，正由澎湖地檢署辦理拍賣。

艦隊分署表示，對於海峽中線附近台灣灘海域情勢持續掌握，並與澎湖縣政府、國防、內政部空中勤務總隊合作，運用空偵機、直升機等空中能量，掌握抽、運砂船動態，全天候調派2艘大型艦船支援澎湖海域，結合澎湖海巡隊現有艦艇能量，適時以強力水砲等方式驅離，並不定時執行擴大威力掃蕩勤務，以優勢艦船艇能量，強勢登檢扣留越界作業的中國大陸抽、運砂船。

「台灣灘」又稱「台灣淺堆」，位在澎湖七美西南約30海浬，面積8800平方公里，約台灣本島面積1/4大，由多個高低淺丘組成。近年來成為中國船新興盜砂熱區，漁民表示，中國經濟成長後砂石需求大增，由於自河川、沿海抽砂破壞生態、甚至海岸線退縮，因而遭嚴令禁止。抽砂船往海峽中線推進、進入台灣淺堆與澎湖七美附近盜採海砂。

澎湖 海巡署 疫情

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