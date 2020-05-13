快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

因應汛期屏東縣府提前備戰 防汛能量再提升

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
林邊鄉A幹線抽水站教育訓練。圖／屏東縣政府提供
林邊鄉A幹線抽水站教育訓練。圖／屏東縣政府提供

因應今年汛期，屏東縣政府提早進入備戰狀態，除已完成縣內15座抽水站及易淹水地區133部移動式抽水機整備佈署，且針對雨水下水道箱涵、區域排水幹道和大小溝渠全面巡檢、清疏作業。水利處指出，目前發包防汛開口契約，廠商隨時待命搶險搶修，務必將汛期及颱風期間可能造成災害降到最低。

屏東縣長潘孟安表示，縣府近年來在防汛整備工作，除導入網路科技防災，建置洪水與淹水預警系統及水情災情監測與監控設施外，並以國土規畫通盤考量，從上游治理野溪、中游整治河道及滯洪等複合性綜合治水工作，改善縣境幾處防汛熱點的積淹水問題。

潘孟安指出，以去年為例，縣府陸續完成新建佳冬鄉塭仔調節池抽水站、增購15台大型移動式抽水機及興辦林邊鄉A幹線抽水新站來強化佳冬、林邊等低地區的抽排水能量，今年並已完成牡丹村桑園淨水廠旁野溪治理、武洛溪九塊埤橋下游至新武洛橋排水整治、東港鎮第一大排三西和農場滯洪池工程及更新林邊大排抽水站抽水機葉片，透過逐年強化各區域防汛能量，降低雨季對縣民造成危害。

水利處表示，目前縣境易淹水區域共建置15座抽水站，包含51部抽水機組及附屬109扇水門、布建133部移動式抽水及預備6257個防汛塊、6453只太空包，在全縣重要水域或路段另建置45處雨量站及4處潮位站、43處水位站、43處影像監視站計130支監視器、29處智慧水尺感測器，可即時傳送各地水情資訊供災害應變中心掌握並即時決策因應。

對於12條縣管河川及92條區域排水、都市計畫下水道系統、山坡地野溪等水利設施，縣府除補助各鄉鎮市公所經費進行清淤，水利處針對5至11月易淹水地區東港鎮、枋寮、林邊等鄉及去年颱風發生淹水的內埔、新園等下水道開孔檢查，清除測溝連通管雜物及清疏雨水下水道箱涵，開口契約廠商也隨時待命投入搶險搶修。水利處請各鄉鎮市公所在汛期間上緊發條，共同做好防汛準備。

屏東縣東港鎮第一大排三西和農場滯洪池。圖／屏東縣政府提供
屏東縣東港鎮第一大排三西和農場滯洪池。圖／屏東縣政府提供
屏東縣牡丹村桑園淨水場旁野溪治理工程。圖／屏東縣政府提供
屏東縣牡丹村桑園淨水場旁野溪治理工程。圖／屏東縣政府提供
武洛溪排水整治工程。圖／屏東縣政府提供
武洛溪排水整治工程。圖／屏東縣政府提供

淹水 屏東縣政府 東港

延伸閱讀

頭社活盆地與水共生 排水防洪外更開始試種本土藍莓

屏東在地食品包裝製造廠 轉產防護面罩更贈2千套回鄉

汛期來臨 淡水區長變身忍者龜視察下水道

汛期防災也要超前部署 高雄工務局緊盯這些重點

相關新聞

民進黨屏東縣黨部主委之爭 許展維與盧同恊二度對決

民進黨地方黨公職選舉本月24日登場，屏東縣黨部主委由爭取連任、縣議員許展維二度對決前縣議員盧同恊。屏東縣進入後潘孟安時代...

高雄綠主委之爭 兩強隔空過招

民進黨24日舉辦地方黨部主委改選，高雄市主委一役被視為新系與非新系對決，選情日漸白熱化，高閔琳暗諷對手趙天麟「立委戰場應...

「走讀老屏東故事」 號召在地青年推廣屏東文化

教育部青年發展署屏東青年志工站，改變志工模式，將在地文化脈絡與推動故事行銷，作為志工教育方式。期盼藉此讓屏東青年多關心地...

高雄柴山背水、奉茶文化 延續逾30年

高雄柴山奉茶文化延續超過30年，一群背水人不分晴雨、出錢出力，在山中煮養生茶無限量供應山友，被背水人堅毅身影打動，愈來愈多人加入「背水好漢」行列，助人又健身。市議員黃柏霖也是背水志工，跑行程空檔就著裝上山讓身心沉澱，已持續12年不中斷，每趟背水20公升，已累計732趟。

韓國瑜：撥5千萬促產基金 助觀光文化商圈夜市增買氣

為了活絡受新冠肺炎疫情影響的高雄市經濟，高雄市長韓國瑜今天表示，將先從促產基金會中挪出5000萬元，幫助觀光、文化、商圈...

影／台南赤崁樓東側挖出大面積遺址 專家上午現勘

台南市赤崁樓東側考古挖出大面積的遺跡，引發關注，上午古蹟審議委員前往現勘，初步認定現場有不同時期的建築地基層層堆疊，見證...

影／30歲女議員迷上拳擊 狂瘦23公斤

民進黨高雄市議員鄭孟洳最近迷上拳擊，3個月狂瘦23公斤，她說，打拳後汗水淋漓的感覺暢快又紓壓，減重甩油則是意外效果。

被控反性平人士成為性平調查者 教育局強調是多元參與

滿天星婦女團體聯盟等不滿高雄市教育局「校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件調查專業人員」性平培訓研習，首次開放家長團體代表報名...

韓國瑜鳳山視察登革熱防治 民眾熱情喊：市長加油！

為防治登革熱，高雄市長韓國瑜今天上午到鳳山誠信里，會勘黃埔六村雜亂的空屋群，此處被查獲孳生病媒蚊，軍方允諾月底前拆除空屋...

黃偉哲：大家別看時中部長沒戴口罩就以為不必戴了

衛生福利部長陳時中昨天主持疫情記者會時，首度脫下帶了幾十天的口罩，各縣市也紛紛展開各項解封措施，台南市長黃偉哲今天強調大...

慢10多天抗議質詢少5分鐘 高市綠議員批藍營自廢武功

高雄市議會程序委員會5月1日議決明天要展開的第3次定期大會，「每位」議員都有質詢時間，但都是10分鐘，比之前「登記後抽籤...

影／台灣最美的風景！柴山背水人扛50公斤奉茶代代相傳

高雄柴山奉茶文化延續超過30年，一群背水人不分晴雨、出錢出力，在山中煮養生茶無限量供應山友，被背水人堅毅身影打動，愈來愈...

熱門新聞

影／和美柑井里訊號有救了 里民大會今晚表決僅1人反對

台積電竹南先進製程封測場建廠在望 地方殷殷期許

苗栗縣鼓勵生產 結婚登記送金鏟子

閏月為父母添壽風俗被遺忘 朝天宮董座親自下廚敬獨老

侯市府再添一美 主播戴湘儀轉戰新北

吃飯配豬屎味？嘉義市居民怒：屎味為什麼不飄到市長家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。