因應汛期屏東縣府提前備戰 防汛能量再提升

因應今年汛期，屏東縣政府提早進入備戰狀態，除已完成縣內15座抽水站及易淹水地區133部移動式抽水機整備佈署，且針對雨水下水道箱涵、區域排水幹道和大小溝渠全面巡檢、清疏作業。水利處指出，目前發包防汛開口契約，廠商隨時待命搶險搶修，務必將汛期及颱風期間可能造成災害降到最低。

屏東縣長潘孟安表示，縣府近年來在防汛整備工作，除導入網路科技防災，建置洪水與淹水預警系統及水情災情監測與監控設施外，並以國土規畫通盤考量，從上游治理野溪、中游整治河道及滯洪等複合性綜合治水工作，改善縣境幾處防汛熱點的積淹水問題。

潘孟安指出，以去年為例，縣府陸續完成新建佳冬鄉塭仔調節池抽水站、增購15台大型移動式抽水機及興辦林邊鄉A幹線抽水新站來強化佳冬、林邊等低地區的抽排水能量，今年並已完成牡丹村桑園淨水廠旁野溪治理、武洛溪九塊埤橋下游至新武洛橋排水整治、東港鎮第一大排三西和農場滯洪池工程及更新林邊大排抽水站抽水機葉片，透過逐年強化各區域防汛能量，降低雨季對縣民造成危害。

水利處表示，目前縣境易淹水區域共建置15座抽水站，包含51部抽水機組及附屬109扇水門、布建133部移動式抽水及預備6257個防汛塊、6453只太空包，在全縣重要水域或路段另建置45處雨量站及4處潮位站、43處水位站、43處影像監視站計130支監視器、29處智慧水尺感測器，可即時傳送各地水情資訊供災害應變中心掌握並即時決策因應。