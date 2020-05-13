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顛覆傳統設計 總統就職紀念酒主打討喜Q版圖案

中央社 / 金門縣13日電

有別於往年以嚴肅肖像為總統就職紀念酒主視覺，金門酒廠今年改以活潑為訴求，推出7款2020總統就職紀念酒，其中主打「辣台妹」Q版小英圖案及「自信勇敢台灣人」。

金門酒廠今天介紹2020總統就職紀念酒，總經理楊駕人表示，今年紀念酒設計顛覆傳統風格，饒富台灣精神，共有3系列，分別是Q版小英「520辣台妹」金門高粱酒、傳達台灣人志氣的「自信勇敢台灣人」金門高粱酒，以及祈願台灣諸事圓滿的「戰酒黑金龍」陳年金門高粱酒。

其中，「辣台妹」金門高粱酒分38度和58度，以Q版「小英總統」作為主視覺表現，金酒表示，不僅貼合總統蔡英文的親民形象，更融入總統府及台灣各具特色的活潑地標圖騰，展現自由、多元、奔放的台灣特色。

「辣台妹」另有精裝版和彩繪版，金酒選用精緻的白色瓷瓶象徵神聖和平，兩款都融入台灣各縣市地標特色圖騰，象徵愛台灣精神。內藏優質金門高粱酒液，深具收藏價值。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情蔓延全球，金酒表示，面對困境，台灣人展現了自信與勇敢的一面，順應這股台灣精神，推出「自信勇敢台灣人」金門高粱酒，分瓶裝和瓷瓶2款。瓶身配色選用典雅的靛青色為底，並以蒼勁書法字傳達台灣人在面對險惡環境時，勇敢、自信與堅強的精神。瓷瓶紀念酒取窖藏1年以上的特優金門高粱酒，調合優質陳年老酒製作而成。

金酒也提到，戰酒黑金龍金門高粱酒採用圓瓶，意味圓滿、和諧；酒盒仿正副總統的「方印」，意寓內圓外方，祈願台灣社會諸事圓滿、台灣人民安康和諧。

金酒公司指出，7款總統副總統就職紀念酒，都是限量發行，20日起陸續上市；其中，戰酒今天起受理預購。

金門 台灣人 疫情

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