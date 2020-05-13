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全國專題及創意製作競賽 中山工商獲2金、2銀、2銅

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山工商師生獲109年度全國專題及創意製作競賽外語群創意組第三名。記者徐如宜／攝影
中山工商師生獲109年度全國專題及創意製作競賽外語群創意組第三名。記者徐如宜／攝影

中山工商參加109年度全國專題及創意製作競賽，8組入圍決賽，全數獲獎，獲得2金牌、2銀牌、2銅牌和2佳作。外語群包辦專題組前三名；餐旅群以「培養木虌果天然酵母應用在麵包之研究」，蟬聯三連霸。

校長林昭億表示，參賽選手運用課堂所學專業知識，深入研究並解決生活遇到的問題，歷經一年的準備與訓練，又適逢新冠肺炎疫情，大大增加培訓難度，師生表現可圈可點。教育部從民國100舉辦專題製作競賽，從沒有任何一個專業群包辦前三名，今年外語群共有122件參加專題組，中山工商外語群破天荒奪金、銀、銅牌，寫下紀錄。

中山工商家政群幼兒保育科、外語群應用日語科、應用英語科、商業與管理群和餐旅群，今年分別在專題、創意等組拿下2金牌、2銀牌、2銅牌和2佳作。

應用日語科學生陳宇唐、傅祐暄、劉珮瑜與温姿珊，在教師林美夙、曾大偉指導下，以哈啦妙招「擬」外之音—「線上學習網站對擬聲擬態語學習之成效分析」，勇奪金牌。已通過日語N2檢定的陳宇唐說，學習日語的擬聲擬態語，雖然常見卻很少被正式介紹，造成學習日文的困惑，所以設計趣味化、多元化與生活化的數位學習網站，提升擬聲擬態語的造句能力。温姿珊為了比賽，每天花2小時在鏡子前練習，就是為了拿到好成績。

教師黃宏仁與馬惠雯，指導學生周俊凱、林冠毅、揭涵羽，以木虌果培養天然酵母，運用在麵包製作，獲得評審一致讚賞，獲餐旅群專題組第一名。林冠毅表示，上課時老師提到木虌果，多數同學都不認識，他想起阿嬤家種有1公、1母的兩棵木虌果樹，燃起好奇心，決定以木虌果作為專題題目。研究過程尋訪台東農民，發現木虌果是營養價值豐富的護眼食物，利用果肉培養天然酵母的過程，因為筋性及活性不夠，麵包不夠蓬鬆，口感也太硬，還被師長誤以為是發糕，經半年、數十次的失敗，才找出完美的酵母配方比例，製作營養又美味的木虌果麵包。

應用英語科學生王柔婷、陳淑婷、顏如玉、劉芳萍、林微庭、陳妍晴、陳品荃、黎國豪，分別以探討英語動畫配音課程對學習英語的成效，以及如何站在巨人的肩膀上完成一份優異的專題作品為題，拿下第二、第三名。應用日語科學生鄭雯蔚、尤佑綺、林家如，以台灣原生種植物融合日本傳統和柄紋樣，設計出窗簾、抽屜收納盒、筆筒、杯墊、滑鼠墊等用品，將教室打造成具有日本傳統優雅美學的教室，受到評審青睞，獲得創意組第三名。

中山工商學生林冠毅、揭涵羽、周俊凱（左二至四）以「培養木虌果天然酵母應用在麵包之研究」，獲全國專題及創意製作競賽餐旅群專題組第一名，教師馬惠雯（左一）與校長林昭億（右一）與有榮焉。記者徐如宜／攝影
中山工商學生林冠毅、揭涵羽、周俊凱（左二至四）以「培養木虌果天然酵母應用在麵包之研究」，獲全國專題及創意製作競賽餐旅群專題組第一名，教師馬惠雯（左一）與校長林昭億（右一）與有榮焉。記者徐如宜／攝影
中山工商學生獲109年度全國專題及創意製作競賽商管群專題組小論文第二名。記者徐如宜／攝影
中山工商學生獲109年度全國專題及創意製作競賽商管群專題組小論文第二名。記者徐如宜／攝影
中山工商應用日語科學生以「線上學習網站對擬聲擬態語學習之成效分析」，勇奪109年度全國專題及創意製作競賽金牌。記者徐如宜／攝影
中山工商應用日語科學生以「線上學習網站對擬聲擬態語學習之成效分析」，勇奪109年度全國專題及創意製作競賽金牌。記者徐如宜／攝影
中山工商應用日語科及應用英語科，包辦109年度全國專題及創意製作競賽外語群專題組前三名。記者徐如宜／攝影
中山工商應用日語科及應用英語科，包辦109年度全國專題及創意製作競賽外語群專題組前三名。記者徐如宜／攝影
中山工商參加109年度全國專題及創意製作競賽，獲得2金牌、2銀牌、2銅牌和2佳作。記者徐如宜／攝影
中山工商參加109年度全國專題及創意製作競賽，獲得2金牌、2銀牌、2銅牌和2佳作。記者徐如宜／攝影

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