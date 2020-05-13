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校園戴口罩是否解禁 盧秀燕：邀專家評估

中央社 / 台中13日電

國內新冠肺炎疫情趨緩，市府員工及轄屬學校師生是否不再硬性規定戴口罩，台中市長盧秀燕今天說，面對疫情需要更謹慎，將邀請防疫專家評估後，再進一步宣布後續作為。

台灣已連續30天無本土新冠肺炎新增病例，嘉義縣等相繼解除不硬性規定戴口罩規定，台東縣衛生局長黃明恩表示，台東至今新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情雖零確診，但防疫不能零作為，外出還是要戴口罩、勤洗手和量體溫，目前是不會跟進解放戴口罩，還是依中央決定辦理。

盧秀燕上午在台中市社會局長彭懷真陪同下，前往北區傳愛新興社區照顧關懷據點，關心長輩健康促進活動情形，並與社區長輩一起跳防疫扇子舞，一起動動筋骨。現場盧秀燕接受媒體聯訪，被問到台中市是否要跟進嘉義縣政府宣布不再硬性規定校園戴口罩。

盧秀燕對此表示，台中是全國人口第二多城市，人口較為密集，人口約281萬人，市府面對新冠肺炎疫情須更謹慎，維護所有市民健康，因此各場合的開放，都將邀請防疫公衛專家一同評估後，再進一步宣布，以「健康優先、防疫優先」為前提，確保市民安全。

盧秀燕也與關懷據點的老人同樂，她說，先前因疫情關係，考量長輩健康及群聚風險，市府自3月23日起暫停社區關懷據點健康促進活動，但餐飲服務、電話問安、關懷訪視不中斷，讓長輩們配合防疫政策待在家。

盧秀燕指出，評估台灣疫情趨緩，民眾也願意配合防疫，長輩也相當期待返回據點活動，市府宣布自11日起，第一階段先開放健康促進活動，若疫情穩定，大家均落實防疫，再評估擴大開放範圍，市府將持續加強輔導關懷據點防疫措施，提醒據點保持良好通風，長輩活動時保持安全社交距離，落實工作人員及長輩健康管理。

參加據點活動12年的98歲劉奶奶開心表示，今天與老朋友一起活動真的好棒，在家悶太久，出來動一動對身體比較好，大家也會配合做好防疫措施，每個人都會很健康，不擔心。

嘉義縣長翁章梁12日主持防疫會議宣布，縣府員工和縣轄學校師生不再硬性規定戴口罩上班上學；澎湖縣長賴峰偉11日在縣務會議宣布，自今天起解除戶外戴口罩規定，但人潮聚集處與搭乘大眾運輸等仍應配戴口罩。

口罩 疫情 盧秀燕

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