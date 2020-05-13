韓國瑜：經濟冷冰冰 將投入5千萬元刺激買氣

新冠肺炎疫情重創觀光和商圈買氣，高雄市長韓國瑜今天宣示，要從促產基金撥款5000萬元，給予來高雄消費的民眾折價或酷碰、優惠券等，待疫情緩和就會決定發放時間。

市府經濟發展局長伏和中告訴中央社記者，將從促進產業發展基金撥款5000萬元，給予來高雄的消費者折價或酷碰、優惠券等，至於發放時間，會配合中央流行疫情指揮中心宣布疫情緩和後再施行。

市府今天召開「防疫暨紓困振興」記者會，各局處報告市府紓困方案及成果進度，韓國瑜指出，受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，經濟冷冰冰、商業、買氣疲弱等，城市百工百業很辛苦，市府有責任振興產業及刺激買氣，屆時會宣布相關措施。

經發局在記者會中說明，給予約4200多家攤商減租；財政局長李樑堅也說明減免房屋及娛樂稅等，並受理延繳申請。

另外，高市衛生局日前在陸軍官校廢棄官舍查獲孳生病媒蚊，今天市府會同軍方前往清理，韓國瑜到場視察時強調，市府無論在防疫或防汛上莫不超前部署，目前高雄本土登革熱感染案例雖然是零，但市府一點都不敢高興、驕傲，因為不知道何時還會再發生疫情，會持續防疫。