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韓國瑜：撥5千萬促產基金 助觀光文化商圈夜市增買氣

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
新冠肺炎疫情衝擊百工百業，高雄市長韓國瑜（前左二）表示，高市府將先撥5千萬元促產基金協助觀光、文化、商圈、夜市等增加買氣。記者楊濡嘉／攝影
新冠肺炎疫情衝擊百工百業，高雄市長韓國瑜（前左二）表示，高市府將先撥5千萬元促產基金協助觀光、文化、商圈、夜市等增加買氣。記者楊濡嘉／攝影

為了活絡受新冠肺炎疫情影響的高雄市經濟，高雄市長韓國瑜今天表示，將先從促產基金會中挪出5000萬元，幫助觀光、文化、商圈、夜市等增加買氣。

韓國瑜今天與高雄市政府經發局長伏和中、財政局長李樑堅、勞工局長王秋冬等說明防疫暨紓困振興方案，就「攤商紓困、商圈振興、稅務減免」層面，向市民說明防疫期間高市的因應方案。

韓國瑜表示，現在市府全力防疫，疫情稍緩和，接下來就是振興經濟，他已要求經發局研議使用促產基金5000萬，針對觀光、文化、商圈、夜市等領域制定振興計畫，增加誘因提振買氣，讓5000萬元發揮最大效益，相關細節很快會公布。

韓國瑜表示，有海線的市民經濟陷入困境，用電鍋煮飯，一鍋要吃3天；「莫忘世上苦人多」，雖然目前疫情看似已經稍微獲得控制，但市府不能掉以輕心，防疫的同時更須讓經濟趕緊復甦。

經發局長伏和中表示，從2月到4月，經發局針對41個公有市場租金減半，目前已經減輕4274名攤商負擔，這個措施將持續到第一級疫情指揮中心開設結束的次月。經發局另投入600萬協助商圈進行改造和行銷；為協助民眾了解政府紓困方案所推出的紓困專車，從8日起跑過6個市場，將持續到22日為止。

財政局長李樑堅指出，這段期間以來，不論在房屋稅、娛樂稅、地價稅等方面，都提出調降減徵、分期繳納或是緩繳的方案，提供給業者及一般市民紓困措施。財政局更推出六都首創的「中小企業紓困貸款利息補貼方案」，需要紓困的中小企業可以申請1年最高100萬元的利息補貼。

勞工局推出的「防疫就業」大補帖中，中央的「安心即時上工計畫」，已經有994人上工、上工率7成；勞工局另加碼推出「暖心計畫」，申請通過的市預計明（14日）起即可上工。

新冠肺炎疫情衝擊百工百業，高雄市長韓國瑜（前左二）表示，高市府將先撥5千萬元促產基金協助觀光、文化、商圈、夜市等增加買氣。記者楊濡嘉／攝影
新冠肺炎疫情衝擊百工百業，高雄市長韓國瑜（前左二）表示，高市府將先撥5千萬元促產基金協助觀光、文化、商圈、夜市等增加買氣。記者楊濡嘉／攝影

韓國瑜 疫情

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