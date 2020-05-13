潮州就業中心舉辦活動 讓二度就業的婦女「婦出江湖」
為了讓二度就業婦女認識手作產業，勞動部潮州就業中心昨天上午舉辦「婦出江湖－小資手作創業夯」系列活動，並邀請手工皂業界知名人士劉孟佳擔任講師，她分享自身創業經歷、工作瓶頸、靈感來源與市場契機。
「手工皂能結合不同植物、水果、藥材，也是具創意又環保的行業。」講師劉孟佳說，平時運用沒吃完的水果、九層塔、甚至豆腐來結合手工皂，故也鼓勵民眾能發揮創意，用不同資源來嘗試，如此一來，不只產品有特色，還能從工作找到樂趣、拓展人脈，讓創業之路走得越廣。
劉孟佳還說，自己也是二度就業婦女，生完孩子後為負擔家計，又考量照顧小孩的時間，因此開始學習天然手工皂，盡管一路走來相當艱辛，但是現在，可以做出受歡迎作品、以及能把心得分享給需要的朋友，這是非常有意義的事。
活動中，劉孟佳還引導學員使用花草原料，搭配酒精製作花草殺菌噴霧水，她笑著說，這個產品是因應市場需求而開發，除了讓學員們體驗手作成就感，也呼應課程的隨時觀察市場趨勢，才能有機會走出創業的路。
勞動部潮州就業中心主任楊采蘭表示，中心為增進待業者對產業的認識，邀請業界人士經驗分享，讓大家得以了解應具備的工作技能與特質並投入就業。
楊采蘭還說，勞動部提供「職場學習及再適應計畫」，鼓勵雇主讓二度就業婦女及其他不易就業的民眾，能重返職場。
雇主進用具備相關資格者連續滿三個月，即可申請「個案職場學習及再適應津貼」、「用人單位工作教練輔導費」補助，想了解計畫詳情的民眾，也可撥(08)7882214洽詢潮州就業中心。
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