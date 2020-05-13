影／台南赤崁樓東側挖出大面積遺址 專家上午現勘

台南市赤崁樓東側考古挖出大面積的遺跡，引發關注，上午古蹟審議委員前往現勘，初步認定現場有不同時期的建築地基層層堆疊，見證台南400年發展歷史，但未來如何處理，仍需要收集更多的資料才能確定。

台南市政府目前正在進行赤崁文化園區新建工程，大面積的遺跡所在地未來將興建成功國小活動中心、赤崁樓旅客服務中心及地下停車場，在施工的過程當中發現遺跡，但因為工程因此延宕，周邊的商家及國小都希望能夠盡快復工。

上周有多名民代到現場了解，希望市政府能夠加快施工進度以免影響附近的觀光；而上午委員現勘，附近赤崁里里長陳弘烈，也到場表達立場，表示成功國小學生家長希望盡快完工，讓學生能夠回到原來的地方上課。

赤崁樓文化園區新建工程目前正在赤崁樓東側與東北側的成功國小進行，其中東側在施工過程中挖出大面積的遺址，大約50x80公尺，是台南近年少見的大面積遺跡出土，文史界都希望能夠保存，不要開闢為停車場。

古蹟委員上午到現場了解，現場有從清朝中期到日治時期，不同時期的建築物地基堆疊，其中最早的大約是清朝中期的建物，委員認為從現場的狀況看起來應該不是一般民宅，而是規模較大的建築物，以澎湖來的玄武岩當作基石，做工仔細，另外還能看到明治公學校的圍牆以及日治時期的水溝等建物。