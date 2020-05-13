被控反性平人士成為性平調查者 教育局強調是多元參與

滿天星婦女團體聯盟等不滿高雄市教育局「校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件調查專業人員」性平培訓研習，首次開放家長團體代表報名，但審核標準草率，恐破壞校園性平機制。教育局表示，今年不僅家長團體參與，也納入教師、校長團體，並接受高雄律師公會推薦律師、社會局推薦社工人員等，出發點是達成多元參與目標，營造無歧視、零霸凌的友善校園。

高雄市議員高閔琳、簡煥宗、邱俊憲、陳慧文、鄭孟洳、黃捷等人也出面聲援滿天星婦女團體聯盟，強調性別平等是一門專業，要求教育局別一意孤行。

彩虹平權大平台專員忻儀說，高雄市初階培訓後招收50個名額，進入「校園性侵害、性騷擾及性霸凌事件調查人才資料庫」，目前6個家長名額中反性平教育者占4位，開放家長參與不是問題，但缺乏審核機制，讓人憂心。高雄市女性權力促進會也有報名，卻被教育局以不在被匡列對象中打回票，「到底標準為何，讓人難信服」。

高雄市婦女新知協會理事彭渰雯說，經過初階、中階及高階培訓共48小時，不需要實習、觀摩、考試等，就能進入人才資料庫，專業能力恐有不足，校園性侵害、性騷擾及性霸凌事件的樣態複雜，若處理不慎，都可能對當事人雙方身心造成巨大影響。希望教育局能建立公平機制，別預設立場，排除其他性平團體參與。

高雄市教育局說，今年擴大培訓高雄市性別事件調查專業人員對象，參與對象除教育工作者外，也加入高雄市立案家長團體、教師團體、校長團體代表，及社團法人高雄律師公會推薦的律師、高雄市社會局推薦的社工員，達成多元參與目標。