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韓國瑜鳳山視察登革熱防治 民眾熱情喊：市長加油！

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜（左四）到鳳山誠信里，會勘黃埔六村雜亂的空屋群，積極阞治登革熱。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜（左四）到鳳山誠信里，會勘黃埔六村雜亂的空屋群，積極阞治登革熱。記者徐如宜／攝影

為防治登革熱，高雄市長韓國瑜今天上午到鳳山誠信里，會勘黃埔六村雜亂的空屋群，此處被查獲孳生病媒蚊，軍方允諾月底前拆除空屋群。附近居民高喊「市長好！市長加油！」搶著與韓國瑜合照，深陷罷免風波的韓也熱情回應。

鳳山區誠信里杭州西街12附1號對面的髒亂空屋群，權管機關是軍備局、陸軍官校，現場建物都已廢棄，雜草叢生，到處堆著垃圾，疏於管理。旁邊就緊臨著社區大樓，衛生局考量這樣的髒亂環境，將對附近社區危害很大。

高雄市衛生局簡技潘炤穎簡報，空屋群近日查獲4處容器，包括2個水桶、1個馬桶、1個瓷壼，都已孳生斑蚊幼蟲，現場捕獲15隻斑蚊成蚊，趕緊清除、投藥，衛生局已開單舉發，並要求權管單位1周內改善。

韓國瑜感謝東門里、誠信里的動員，清掃環境。他表示，下棋者要超前部署，從城市發展來看，一個有穿透力、感知力、觀察力、預判力的團隊，要判斷城市會發生什麼問題，並進行預防。

韓國瑜說，大家一起來思考，2020年高雄是怎麼樣？台灣是怎麼樣？這個世界是怎麼樣？各位從小到大，可能沒有大年初一開始就碰到如此疫情肆虐過，連17年前的SARS時，大家壓力也沒有這麼大。現在世界已經被關起來了，基本上國家之間沒有來往，飛機不飛了，問題來了，高雄該怎麼辦？所以1月25日新冠疫情就一級開設，2月15日一看到暖冬，就開始極力防治登革熱。

韓國瑜表示，很慶幸人民的努力、志工朋友的投入、基層議員里長的關心、市府團隊的動員，目前高雄的本土登革熱感染是零，新冠肺炎本土病例也是零，但市府一點都不敢高興、驕傲，因為不知何時還會再發生。一定要團結，全力動員。

鳳山區藍營支持者眾，附近居民也給韓國瑜溫暖，大喊：「市長加油！」

高雄市長韓國瑜感謝人民的努力、志工朋友的投入、基層議員里長的關心、市府團隊的動員，目前高雄的本土登革熱感染是零，新冠肺炎本土病例也是零。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜感謝人民的努力、志工朋友的投入、基層議員里長的關心、市府團隊的動員，目前高雄的本土登革熱感染是零，新冠肺炎本土病例也是零。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜（中）到鳳山誠信里，會勘黃埔六村雜亂的空屋群，積極阞治登革熱。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜（中）到鳳山誠信里，會勘黃埔六村雜亂的空屋群，積極阞治登革熱。記者徐如宜／攝影

韓國瑜 衛生局 登革熱

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