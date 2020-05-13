黃偉哲：大家別看時中部長沒戴口罩就以為不必戴了

衛生福利部長陳時中昨天主持疫情記者會時，首度脫下帶了幾十天的口罩，各縣市也紛紛展開各項解封措施，台南市長黃偉哲今天強調大家別看部長脫下口罩、事實上中間都還有透明隔板，所以台南市暫時不會有進一步其他的解封行動。

黃偉哲表示，不會跟進嘉義縣學校學生不必戴口罩，因為每一個縣市的疫情狀況不一樣，嘉義縣的確診病例是比較少的，台南市的病例雖然是六都當中最少的、但是不是全國最少的。

黃偉哲表示，大家不要看陳時中沒有戴口罩，就以為可以不必戴口罩了，但是其實官員之間都有透明隔板，目前的規定室外可以不必戴口罩，但是室內還是必須要戴、保持安全社交距離，要看韓國梨泰院疫情擴大的例子，一切還是要小心為宜，更何況台灣這麼小、人際流動密集，目前國內已經30天沒有本土病例，未來如果繼續延長到4、50天，可以再來考慮放鬆相關的限制。

而針對台南是否要如期舉辦6月25日的龍舟競賽，黃偉哲表示，全台目前只有台北跟台南有龍舟比賽，從目前這個狀況來看是有機會如期舉行的，但是規模縮小，這次有73隊、原本5天的賽程縮短為3天。

選手因為要大量的耗氧，所以沒有辦法戴口罩，否則會暈倒，他表示，龍舟上要怎麼設隔板可能有困難，但是還好隊員彼此都認識，事後萬一有疫情要追蹤比較簡單。

至於全國中小學運動會在屏東舉辦，他表示，台南市是支持辦理的，目前屏東仍在跟教育部磋商中。

他表示，台南市全國第一個校園運動場解封的縣市在學生下課後上課前開放給民眾運動，至於其他的解封措施仍然必須要在健康安全的情況下逐步進行。

至於有議員希望能夠恢復鄰里長的自強活動，他認為雖然出去玩是健康的，但是不是現在，應該要再等一兩周之後，如果都繼續的「嘉玲」，就可以考慮恢復。