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慢10多天抗議質詢少5分鐘 高市綠議員批藍營自廢武功

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會時代力量、民進黨議員不滿定期大會的市長施政報告後的質詢時間縮水，明天議會預備會議不排除動用表決。圖（高市議會第4次臨時會表決情形）／本報資料照片
高雄市議會時代力量、民進黨議員不滿定期大會的市長施政報告後的質詢時間縮水，明天議會預備會議不排除動用表決。圖（高市議會第4次臨時會表決情形）／本報資料照片

高雄市議會程序委員會5月1日議決明天要展開的第3次定期大會，「每位」議員都有質詢時間，但都是10分鐘，比之前「登記後抽籤」的質詢時間少5分鐘。時代力量議員黃捷、民進黨議員康裕成最近收到議會開會說明之後，分別在臉書批判議會的做法是「護航市長」、「自廢武功」。預計明天定期大會預備會議中，藍綠對此將有一番爭論，也可能再動用表決。

高雄市議會程序委員會5月1日開會之後，主持會議的副議長陸淑美就表示，明天起一連進行70天的定期大會，市長施政報告暨質詢排兩天，報告之後的質詢，會讓「每一位」議員都質詢到，每人10分鐘，質詢序由抽籤決定，黨團的質詢時間也是10分鐘。

議會第3次定期大會明（14日）開預備會議，15日開幕，18、19日進行市長施政報告暨質詢。

議會最近把開會通知和各種資料送給每人議員，時代力量議員黃捷收到之後在臉書貼文指出，過去兩次定期會，都是黨團質詢30分鐘，這次改成10分鐘，她所屬的時代力量由於沒有黨團，依然是沒有黨團質詢時間。除此之外，最重要的議員個人質詢，從原本的15分鐘，改成10分鐘。上次的定期大會，是時間到準時下班的抽籤質詢，現在又來一個「破天荒的自砍議員質詢時間，她真的是大開眼界，原來議員的質詢時間就像一盒巧克力，不到最後一刻都不知道到底有幾分鐘。這樣的市議會到底還有什麼監督能力？

康裕成在臉書貼文表示，黨團聯合質詢從30分鐘砍為10分鐘，議員個人質詢從15分鐘砍為10分鐘。只有10分鐘！連問題都還沒問完，時間就到了，，然後副議長（主席）會說「時間到了，請市長用書面回答」，市長完全不用回答。

康裕成說，完全執政的國民黨團竟然連議會都不敢讓市長韓國瑜備詢，這到底是助韓、還是助罷韓，不禁讓人打上一個大大的問號。

根據高雄市議會過去的定期大會議程表和會議紀錄，議會市長施政報告暨質詢通常排兩天，第一天先由市長報告，之後由黨團質詢，各黨團30分鐘，然後才是議員個別質詢。

綠營議員批評最多的「登記抽籤」，並不是從第3屆第2次定期大會開始的改變，在此之前、包括民進黨完全執政時間已經有此方式，是從市長施政報告暨質詢的第二天開始，第一天的個別議員質詢是採「登記」方式，不抽籤，第3屆第2次定期大會將市長施政報告暨質詢的第1天也改為「登記抽籤」。不過，第3屆第2次定期大會之前，議員質詢時間無下限，第2次定期大會開始限定下午6點、最多延到6點30分散會。

「登記」或「登記抽籤」，都以「登記」的議員為主，不質詢的人就不用登記和抽籤，每位質詢的議員15分鐘。明天要開議的定期大會，全部議員都排質詢時間，不質詢的也有質詢時間，每人10分鐘，明天的預備會議抽籤。第3次定期大會對各黨團的影響較大，從原來的30分鐘大減為各10分鐘。

時代力量 高雄市 民進黨

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