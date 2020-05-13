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影／台灣最美的風景！柴山背水人扛50公斤奉茶代代相傳

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市議員黃柏霖是柴山背水志工一員，他將水桶、登山鞋等裝備放車上，一有空檔就到柴山報到，已背水732趟次。記者王慧瑛／攝影
高雄市議員黃柏霖是柴山背水志工一員，他將水桶、登山鞋等裝備放車上，一有空檔就到柴山報到，已背水732趟次。記者王慧瑛／攝影

高雄柴山奉茶文化延續超過30年，一群背水人不分晴雨、出錢出力，在山中煮養生茶無限量供應山友，被背水人堅毅身影打動，愈來愈多人加入「背水好漢」行列，助人又健身。市議員黃柏霖也是背水志工，跑行程空檔就著裝上山讓身心沉澱，已持續12年不中斷，每趟背水20公升，已累計732趟。

美籍男子馬漢也對柴山情有獨鍾，加入背水志工10多年，和其他志工建立深厚情感，到柴山聊天奉茶搏感情，成為他生活一部分。他說，奉茶文化展現台灣草根力量，每個人出一點力，成就一件美事，讓愛不斷循環、擴大。

柴山有雅座、盤榕、七蔓3處主要奉茶據點，每個奉茶點供應的茶水不同，運作的模式也略有差異。不少背水志工也是奉茶隊的「股東」，定期奉獻煮茶材料、瓦斯等耗材，可說是出錢出力，不少人覺得「白喝很歹勢」，也加入奉茶隊，學習服務他人。

30多年來，這些志工們出錢出力，背水、背瓦斯爬山路階梯，煮養生茶免費供給遊客們歇腳飲用，好客的精神令人敬佩，特別是扛瓦斯上山的志工，身上負重高達50公斤。

許多山友在雅座涼亭歇腳，該處不只人多，猴子也多，有趣的是，該處猴子雖然親人，卻相當有教養，不會跳上桌子，人猴互動和諧。

負責在雅座煮茶的洪盛柔站爐邊忙得滿身汗，卻始終掛著笑容，親切招呼山友「來喝茶喔！」他說，養生茶材料很講究，包含黨蔘、糙米、大麥、決明子、紅薏仁，熬煮出濃郁滋味，一天至少供應100公升。

位在山腳下的柴山志工總部，擺滿背水人的水桶，桶身寫上名字，可寄放總部或自行保管，水桶規格從5公升到40公升，背水人年紀從10多歲青年人到八旬老翁，男女都有，來自各行業、各領域，共同點是都有一顆熱愛山林的心，及守護柴山的信念。

65歲洪木生坐鎮柴山志工總部，他背水資歷30年，幾乎全年無休。讓他最感欣慰的是，背水人薪火相傳，許多當年隨父母爬山的小朋友，受父母身教影響，長大後也加入背水行列，背水精神一棒接一棒。

被山友稱為柴山志工總部主席的楊朝庸已70歲，他說，常態出現的背水山友超過百人，不少「女力士」也加入，也有人想做登百岳前的負重訓練，背水鍛鍊身體也做公益，一舉數得。

負責在雅座煮茶的洪盛柔站爐邊忙得滿身汗，卻始終掛著笑容，親切招呼山友「來喝茶喔！」記者王慧瑛／攝影
負責在雅座煮茶的洪盛柔站爐邊忙得滿身汗，卻始終掛著笑容，親切招呼山友「來喝茶喔！」記者王慧瑛／攝影
65歲洪木生（中）坐鎮柴山志工總部，他背水資歷30年，幾乎全年無休。右為柴山志工總部主席楊朝庸。記者王慧瑛／攝影
65歲洪木生（中）坐鎮柴山志工總部，他背水資歷30年，幾乎全年無休。右為柴山志工總部主席楊朝庸。記者王慧瑛／攝影
許多山友在柴山雅座涼亭歇腳，該處不只人多，猴子也多。記者王慧瑛／攝影
許多山友在柴山雅座涼亭歇腳，該處不只人多，猴子也多。記者王慧瑛／攝影
柴山是高雄人的後花園，當地生態好，猴子也多，台灣獼猴相當親人，人猴互動和諧。記者王慧瑛／攝影
柴山是高雄人的後花園，當地生態好，猴子也多，台灣獼猴相當親人，人猴互動和諧。記者王慧瑛／攝影
位在山腳下的柴山志工總部，擺滿背水人的水桶，桶身寫上名字，可寄放總部或自行保管。記者王慧瑛／攝影
位在山腳下的柴山志工總部，擺滿背水人的水桶，桶身寫上名字，可寄放總部或自行保管。記者王慧瑛／攝影
美籍男子馬漢對柴山情有獨鍾，加入背水志工10多年，他說，奉茶文化展現台灣草根力量，每個人出一點力，成就一件美事，讓愛不斷循環、擴大。記者王慧瑛／攝影
美籍男子馬漢對柴山情有獨鍾，加入背水志工10多年，他說，奉茶文化展現台灣草根力量，每個人出一點力，成就一件美事，讓愛不斷循環、擴大。記者王慧瑛／攝影
柴山是高雄人的後花園，當地生態好，猴子也多，台灣獼猴相當親人，人猴互動和諧。記者王慧瑛／攝影
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柴山雅座奉茶點供應的養生茶材料很講究，包含黨蔘、糙米、大麥、決明子、紅薏仁，熬煮出濃郁滋味，一天至少供應100公升。記者王慧瑛／攝影
柴山雅座奉茶點供應的養生茶材料很講究，包含黨蔘、糙米、大麥、決明子、紅薏仁，熬煮出濃郁滋味，一天至少供應100公升。記者王慧瑛／攝影
柴山是高雄人的後花園，當地生態好，猴子也多，台灣獼猴相當親人，人猴互動和諧。記者王慧瑛／攝影
柴山是高雄人的後花園，當地生態好，猴子也多，台灣獼猴相當親人，人猴互動和諧。記者王慧瑛／攝影
高雄市議員黃柏霖是柴山背水志工一員，他將水桶、登山鞋等裝備放車上，一有空檔就到柴山報到，已背水732趟次。記者王慧瑛／攝影
高雄市議員黃柏霖是柴山背水志工一員，他將水桶、登山鞋等裝備放車上，一有空檔就到柴山報到，已背水732趟次。記者王慧瑛／攝影
高雄市議員黃柏霖是柴山背水志工一員，他將水桶、登山鞋等裝備放車上，一有空檔就到柴山報到，已背水732趟次。記者王慧瑛／攝影
高雄市議員黃柏霖是柴山背水志工一員，他將水桶、登山鞋等裝備放車上，一有空檔就到柴山報到，已背水732趟次。記者王慧瑛／攝影
柴山雅座奉茶點供應的養生茶材料很講究，包含黨蔘、糙米、大麥、決明子、紅薏仁，熬煮出濃郁滋味，一天至少供應100公升。記者王慧瑛／攝影
柴山雅座奉茶點供應的養生茶材料很講究，包含黨蔘、糙米、大麥、決明子、紅薏仁，熬煮出濃郁滋味，一天至少供應100公升。記者王慧瑛／攝影
許多山友在柴山雅座涼亭歇腳，該處不只人多，猴子也多。記者王慧瑛／攝影
許多山友在柴山雅座涼亭歇腳，該處不只人多，猴子也多。記者王慧瑛／攝影
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柴山是高雄人的後花園，當地生態好，猴子也多，台灣獼猴相當親人，人猴互動和諧。記者王慧瑛／攝影
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