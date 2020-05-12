黨團及議員質詢時間縮水 高市議會：程序會決議

高雄市議會定期大會15日開幕，民進黨議員不滿議會再限縮黨團及議員於市長施政報告的質詢時間。市議會秘書長黃錦平今天表示，這是程序委員會決議，要讓每名議員都有時間質詢。

黃錦平告訴中央社記者，調整市長施政報告質詢時間是經過程序委員會討論決議，再者，民進黨黨團也有代表出席程序委員會。限縮黨團聯合質詢及調整議員個別質詢時間，基於公平要讓扣除正、副議長後的64名議員能在兩天的施政報告及質詢時間都有對市長質詢的機會。

民進黨市議員康裕成今天在臉書Facebook貼文表示，5月18及19日要登場的市長施政報告，質詢市長韓國瑜的時間縮短了，「是有多怕被質詢？」

她說，市長施政報告與質詢，行之多年的黨團聯合質詢30分鐘，議員個人質詢都是15分鐘，她批評議會自廢武功，質詢時間變短了。

高雄市議會程序委員會1日確定定期大會市長施政報告後由3黨團各自質詢10分鐘，其餘時間扣除正、副議長後的64名議員以每人10分鐘質詢時間。