屏東在地食品包裝製造廠 轉產防護面罩更贈2千套回鄉

農村人口老化，老農收入不穩定，高雄市農業局與民間團隊合作，希望推動AI（人工智慧）加入農產業，透過系統登記，鼓勵農友配合學校午餐需求種植特定種類農作，讓產量不過度集中或缺乏，登記完成的農民確定會由政府相關機構以預估價格收購，有助穩定收入，達成「學生吃得好，農友沒煩惱」目標。

2020-05-11 22:56