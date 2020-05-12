屏東在地食品包裝製造廠 轉產防護面罩更贈2千套回鄉
屏東在地企業南部化成公司董事長王東章發現美國一家公司對外開一款防護面罩設計圖，王東章赫然發現製作材質，與該公司產品包裝容器的材質相同，便開始著手製作，並將完成的2千套防護面罩，由立法委員鍾佳濱的協助下，捐給屏東地區醫療機構。
首場捐贈儀式於今天在屏東紅館餐廳舉行，在屏東西區扶輪社社長高日紳、屏東縣醫師公會理事長鄭英傑、長治鄉長古佳川等人見證下，由南部化成公司總經理王培宇將2千套的醫療防護面罩捐給屏東地區醫療機構。
南部化成公司共捐出10萬套防護面罩，分別將5萬捐給國內醫療機構，另外5萬則將透過外交部捐至國外。
鍾佳濱表示，在防疫的過程中，我們不只有口罩國家隊，也有透過民間的智慧來展現防疫能力，因此，才有企業投入防疫物資的生產，讓我們擁有充足的防護資源來進行防疫工作。
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