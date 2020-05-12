新冠肺炎疫情趨穩 澎湖觀光回溫

新冠肺炎疫情趨穩，澎湖縣長賴峰偉今在縣務會議表示，近來澎湖觀光客人數持續增加，縣府團隊將陸續開放多項管制，讓澎湖鄉親逐步恢復正常生活，觀光業提早復甦。縣府統計，澎湖海空入境人數從5月5日1351人，成長至5月11日已達2329人。

澎湖縣政府發言人陳其育表示，縣府率先全國宣布13日起八大行業符合防疫、消防、公安規定，准許恢復營業，及解除戶外戴口罩等規定後，多家飯店業者接到許多民眾訂房詢問電話。

旅遊處長陳美齡說，澎湖的海空入境人數從5月5日1351人，一路穩定成長至5月11日已達2329人，配合縣府開放多項防疫管制，旅遊處已開始接洽各界積極行銷澎湖觀光，打造澎湖為疫情後最安心的旅遊選擇。

賴峰偉表示，縣府比照中央流行疫情指揮中心規定，放寬集會人數至室內100人、戶外500人以下，同時餐飲業放寬到250人，1桌維持8人，桌與桌之間及走道間距離維持1.5公尺，婚宴比照舉辦。

澎湖縣政府指出，八大行業在符合實名制、量體溫、社交距離、消防安全及建築物公共安全等條件下，縣府准予正常營業。建設處、警察局、消防局的聯合稽查小組將每日加強清查，保障民眾公共安全。