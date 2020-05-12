疫情趨緩 澎湖13日起開放外縣市船舶泊港

新冠肺炎疫情趨緩，澎湖縣長賴峰偉今在縣務會議宣布13日起解除台灣外縣市遊憩船、釣漁船、水上摩托車停靠澎湖各港口限制令，促進觀光復甦；但遊客上岸仍須量測體溫。此外，因應離島鄉親需求，車船處將恢復南海之星每月一次延航高雄。

澎湖縣政府表示，先前因台灣確診數不斷上升，七美、望安民眾反映假日常有外縣市釣客船舶進入當地漁港，擔心引發社區感染，因此縣府4月中旬宣布外縣市遊憩船、釣漁船、水上摩托車暫時禁止泊靠澎湖各港口。

賴峰偉說，台灣已經連續29天無本土案例，疫情趨於穩定，因此開放澎湖各港口供外縣市船舶停靠，但遊客從港口上岸，仍須落實量測體溫等防疫工作。

此外，賴峰偉說，先前受疫情影響，縣府停止南海之星延航高雄，在疫情趨緩後，縣府同意重啟南海之星延航高雄航線，讓離島鄉親前往高雄更便利。