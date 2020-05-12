梅雨報到前完工 高市田寮弱勢老伯不再怕下雨

高雄市田寮區七旬李姓老翁獨居多年，祖厝屋頂年久失修，每逢雨季漏水嚴重，近日又因病住院經濟困頓。當地里長見狀，會同區公所尋求慈善團體協助，終於趕在雨季來臨前搭好遮雨屋頂，讓老翁無須再擔心下雨而輾轉難眠。

高市田寮區的人口老化程度高，里長用心關注轄區長輩生活起居。田寮里長連于萱發現，李姓里民未婚、沒有子女，平日靠政府社福補助金生活，數月前居住多年的祖厝久未整修，傳統瓦厝屋頂漏水嚴重，常常「外面下大雨、裡面下小雨」，處境令人擔憂。

田寮區公所得知李姓老翁困境，轉介「志堅愛心關懷協會」募款修屋。由於汛期將至，考量老厝結構完整性與講求施工效率，施工人員架設挑高遮雨棚，直接從外面覆蓋老宅屋頂，這樣雨水就不會灌入屋內。

施工時，老翁臉上露出寬慰笑容，不停感謝外界關心，以後不怕下雨或颳颱風。今天上午，區長陳百山會同關懷協會成員前往李宅慶祝「新居落成」，當眾頒發感謝狀，感謝「志堅愛心關懷協會」協助弱勢。