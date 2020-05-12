台灣高價石斑跌跌不休 午仔魚家庭對胃逆勢上漲

曾和高雄市永安、林園一起打造台灣「石斑魚王國」美名的屏東縣林邊、佳冬、枋寮3鄉產區，在大陸石斑業興起和

陸方可能終止免關稅的不確定因素下，業者近年紛紛轉型飼養午仔魚，已和石斑呈分庭抗禮態勢；午仔魚過去外銷價遠不如高價石斑，這次疫情卻因大陸封城翻身，石斑的主力市場餐廳需求銳減，大小適合家庭的午仔魚變搶手，漲到每斤140元，在受疫情衝擊的漁產業中逆勢成明星魚種。

「CP值高，又適合屏南環境！」屏東縣養殖漁業發展協會理事長李金生說，過去大陸對於台灣石斑魚需求量大，後因養殖技術外流，大陸養殖石斑產量增加，台灣競爭優勢漸失；2009年莫拉克颱風侵台，林邊、佳冬和枋寮地區魚塭受重創，災過後有人改養肉質細緻、刺少的午仔魚，雖然價格和高價石斑有大段差距，但種苗便宜10至20倍，育成率也高，價格穩定，陸續有人跟進。

林邊區漁會總幹事陳忠敏說，任何養殖魚種均怕寒流，午仔魚尤其不耐低溫，19度以下凍死率高，但高雄市壽山阻擋寒流來襲，提供屏東林邊、佳冬、枋寮等地區養殖環境一道天然屏障，降低魚隻寒流造成的損傷，這種天然養殖環境，一溪之隔的高雄市林園區就受限；民間俗諺「一午、二鯧、三鮸」，獨佔鰲頭的午仔魚約養到6至8兩出貨，大小尤其適合家庭。

前屏東縣養殖漁業發展協會理事長陳登木說，在大陸石斑業興起和陸方可能終止免關稅的不確定因素下，業者近年紛紛轉型飼養午仔魚，這波疫情大陸飯店、餐廳需求端銳減，加上活魚運搬船來回都要檢疫14天，業者出船意願降低，致石斑魚地價慘跌，以貨櫃冷凍運送的午仔魚則無此困擾，有產銷履歷且大小又適合家庭食用，成為市場搶手魚種。