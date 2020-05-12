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脫口罩做施政報告 潘孟安再三感謝前線醫療人員

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今天上午出席屏東縣議會，進行就任以來第11次施政報告。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安今天上午出席屏東縣議會，進行就任以來第11次施政報告。記者陳弘逸／攝影

屏東縣長潘孟安今天出席屏東縣議會，進行就任以來第11次施政報告，屏東縣政府施政報告一開始，屏東縣長潘孟安則以國際護士節感謝前線醫護人員，並表示：感謝醫療人員的努力才能守住了台灣，也守住了屏東！

市政報告一開始，潘孟安則請示議長周典論，能否脫下口罩進行報告，周典論則回應，議事廳空間距離較大，也同意潘孟安可脫下口罩報告。

潘孟安針對屏東縣防疫工作指出，在疫情初期，縣府即開始構建防疫網絡，更要求各局處盤點好應有的醫療資源，更有消防隊設立專責分隊，作為未來救護、後送等相關演練。

此外，潘孟安表示，屏東縣內第一起確診個案，是在3月21日從南非歸國的台僑，截至目前為止雖然累計至12名，但已有部分確診者康復後返家。另外，居家隔離已在幾天前歸零，居家檢疫則還有154名。

對此，潘孟安感謝前線醫護人員外，也感謝販售口罩的各藥局、防疫旅館、防疫計程車、視訊診療醫院、警政人員，以及各鄉鎮市公所村里幹事與清潔人員，除了疫調上的努力，也守著了屏東的防疫防線。

潘孟安還說，除了各單位的努力之外，為了防止「趴趴走」，屏東縣也針對居家檢疫與隔離期間違規的民眾，開出11張罰單，且罰金高達2百多萬元。

潘孟安針對防疫報告中，再三感謝第一線人員的努力，才能讓民眾的生活如常，而不受影響。

屏東縣政府 潘孟安 口罩

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