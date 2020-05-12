鄉間美景被水泥護欄破壞？「美濃版安藤忠雄」引發議論

高雄美濃區獅山里以水圳美景著稱，近日鄰近獅子頭水圳上河壩道路旁築起一道兩百公尺長水泥護欄，高度及腰的護欄擋住平原景色，年輕人發出「醜、破壞景觀」、「有壓迫感」、「安藤忠雄會感到一陣寒意」等惡評，社區長輩則認為護欄可避免摔入稻田，有興築的必要性。

獅子頭水圳引用竹門電廠放流水灌溉下游平原，寬廣水圳是當地居民的消暑秘景，戲水民眾發現，近日沿水岸道路竟用混凝土塊築起長排護欄，突兀景觀讓原本一望無際的美景大大扣分，甚至有旅外鄉親揚言要向市府檢舉拆除。

張姓鄉親說，「醜、破壞景觀」，以前最愛坐在水圳旁發呆，稻田景觀讓人身心舒暢，水泥護欄破壞整體美感，沒有意義。另名溫姓鄉親嘲諷說，遠看護欄像日本建築大師安藤忠雄的清水板模風，這種美感或許是美濃版本的「安藤忠雄風」，雖然正處盛暑時分，恐怕連他本人都會嚇出一陣寒意；若為安全考量，難不成鄉間所有產業道路全要築起護欄？

美濃區獅山里長鍾明福說，此段道路是多事故路段，曾發生老人家騎車摔入稻田受傷，對長輩來說，安全是主要考量，美不美觀是其次，社區高齡化問題嚴重，大家應該多替老人家著想。