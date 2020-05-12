疫情間月虧300萬 恆基院長帶領醫師減薪1年

守護國境之南的恆春基督教醫院在新冠肺炎期間，平均門診收入月虧新台幣300萬元，繼停發員工福利金後，新年度7月開始，包括院長陳志成在內的全體26名醫生減薪1成，為期1年

陳志成日前在臉書發文表示，醫院公告停發員工福利金的消息傳開後，引來許多民眾關心，還有人想要補足暫時停發的福利金。但福利金只是冰山一角，恆基有300多名員工，背後有300個家庭，要怎樣把衝擊減到最低，經董事們決議，醫師減薪1成，他決定帶頭減薪。

陳志成今天接受中央社訪問時說，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，自2月以來，門診量平均月減1成5，平均月虧損約300萬元，他決定從新年度的7月開始，與25名醫師一起減薪，為期1年。

陳志成說，恆基正在興建新醫療大樓，原訂明年中完成的新大樓工程進度超前，可在年底完工，但受新冠肺炎疫情影響，除了門診虧損外，因許多企業受創也影響捐款，目前大樓的工程費還差6000萬元。

陳志成在臉書上附上捐款單，他不諱言表示，恆基60多年來守護著恆春半島的醫療，有時賺錢、有時虧錢，但都能撐下來。這次遇上新冠肺炎疫情，又正值新大樓在興建，在這個時候除了全體員工、醫護共體時艱外，還是希望透過外界捐款，協助新大樓完工。

恆基醫療大樓在2016年9月14日的莫蘭蒂颱風中重創，16級強風破恆春120年紀錄，導致1/3院區毀損，造成創院60年來最嚴重損害。經過3年的籌備募款，去年7月新建「許燦淵紀念醫療大樓」動土，造價2億元的新醫療大樓，目前還差近6000多萬元的工程費。