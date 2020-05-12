台南市府推以工代賑每小時110元 議員質疑變相壓榨勞工

台南市政府辦理「以工代賑」，代賑工每人每小時110元，市議員郭鴻儀今天質疑未達勞動部基本工資標準，且扶助期間不適用勞動基準法及就業保險法規定，代賑工因工作而發生傷亡事故時，僅適用社會救助法給予救助，「相當於變相壓榨勞工」，尤其這些弱勢族群象多是低收入戶及中低收入戶家庭，相當不合理，要求勞工局及社會局盡速改善，避免「以社會福利之名義，行壓榨弱勢事實」。市府社會局長陳榮枝表示，「以工代賑」市府都依照相關法規辦理，議員的建議會在法令許可範圍內調整，指教的部分會再檢討。

郭鴻儀指出，台南市政府辦理以工代賑作業要點民國101年12月18日修正，符合當年度最低薪資標準每小時109元，但103年最低薪資已調整至115元，作業要點卻未隨之改善，至現在每小時差額已達48元，相較於六都都以最低薪資為標準，相距甚遠。

且代賑工竟未適用勞基法辦理勞工保險，代表如發生職業災害，代賑工無任何保障，市府也因此卸責，讓原先就弱勢的低收入戶及中低收入戶家庭，處在更高風險的就業環境，「讓以工代賑的美意批上壓榨的面紗」，根據衛福部統計，台南市以工代賑人次，在六都倒數第二，「執行效果相當差」。

另按勞動部勞動統計資料庫顯示，提撥勞工教育經費，台南市是六都最低，每年度僅編列480萬元，不到倒數第二名的台中市一半，以全台南市勞動人口約一百萬人計算，每位勞工教育經費每年僅4.8元，鄰近的高雄市則約每年10.7元，顯示台南市政府對勞工教育的不重視，要求至少恢復到104年576萬的水準，在依照需求逐年編列。