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憂畢業季青年失業嚴重 高市府攜手企業釋職缺

中央社 / 高雄12日電

高雄市長韓國瑜今天表示，受疫情影響，今年畢業季「會是有史以來青年人失業最嚴重的一年」，市府要超前部署，攜手企業釋出就業機會500個及暑假300個工讀機會等。

韓國瑜今天出席經濟發展局舉辦的「暖心相守 挺青年」記者會時做了上述表示。

民進黨市議員黃文益對於市府攜手企業釋出職缺一事，批評市府未針對青年需求及產業結構進行了解及調整，還在墨守成規，不僅無法吸引青年回流，還加大青年持續外流。他引用經濟發展局今年初公布產經情勢分析季報指出，高雄市15歲至24歲青年的失業率為12.5%，較去年同期的9.3%不降反升3.2個百分點。

市府經發局長伏和中告訴中央社記者，高雄市不缺工作機會，但是青年對職缺選擇有其自主性和不同喜好，加強職訓及企業媒合機會很重要。

韓國瑜出席活動時指出，今年6月鳳凰花開畢業的時候，會是有史以來青年人失業最嚴重的一年，市府很緊張、擔憂，如果青年沒有工作機會，不光是沒有收入，在工作經驗的累積都可能受到損害，所以市府要媒合，爭取企業界釋出更多工作機會，市府要幫青年就業做超前部署。

這次與企業攜手釋出的工作機會約有500個，另外市府也放寬暑假打工機會到300個，而青年局5月份推出「青年築夢獎勵金」，提供125名青年申請，強化高雄就業競爭力等。

他表示，市府要致力打造高雄市成為一個好的投資環境，做好各層面及交通、環保等，尤其要提升行政效率等，為城市下一步的跳升做好準備。

青年 韓國瑜

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