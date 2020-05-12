金門百年古厝修復啟動 未來西園地區示範點

有116年歷史的金門縣金沙鎮西園黃家古厝今天動土修復，黃家後人期盼修復以往風貌；縣政府建設處表示，除了再創古厝風華，同時也將注入現代元素，成為西園地區示範點。

位於西園74號的黃家古厝，是帶有左護龍的兩落大厝，在金門算是規模較大的古厝。古厝產權人黃建凱的母親楊雪飛受訪表示，古厝是黃家先祖黃肆景4兄弟共同興建，年間大約在1904年，作為整個家族居所。

楊雪飛表示，祖父輩和父輩陸續到馬來西亞發展，從事木銷售及製造等相關行業。在公婆過世後，她和夫婿黃養再一家搬離古厝，距今已近40年。目前只有女兒一人在金門，無力照顧古厝，感謝縣府政策，恢復古厝以往風貌。

依建設處規劃，黃家古厝將加入現代設備與再生利用方案設計，提升居民生活品質，成為西園地區示範點。明年9月竣工後，可望做為委外經營民宿。

監造人詹智匡表示，古厝長年無人居住，整體屋況不佳，尤其護龍屋頂幾乎傾頹，牆體倒塌嚴重，內部櫸頭與護龍為喬木盤據，屋頂大量蔓生植物攀附；樹木種子落地生長，連磁磚都遭到破壞。由於建築主體有大量的石材和磚材，相當珍貴；詹智匡允諾會盡力保存下來，除非有缺損才會抽換。

建設處長文水成今天用瓦刀把金紙嵌進古厝四個角落，完成傳統建築修復工程特有的動土方式。他表示，自2018年辦理由縣府全額負擔的傳統建物修復自辦工程11件，已投入經費新台幣1.2億元，現已完工3件；西園74號是第4件，耗資1637萬元，完工後由縣府設定使用權30年。

縣議員和金沙鎮代表會代表多人出席動土典禮，金沙鎮長吳有家提到，金沙鎮是金門最早開發的地區，老東西最多，樂見傳統建築風華再現。