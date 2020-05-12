黃捷控市府欲法辦罷韓宣傳 鄭照新：別成為謠言幫兇

時代力量高雄市議員黃捷今在臉書說，近日收到情資，高市府打算用社維法法辦罷韓宣傳。高雄市新聞局長鄭照新駁斥說，黃捷上次也收到所謂的情資，說6月6日投票不能放假，根本就子虛烏有，黃捷也沒有再表態或道歉，雖然議員有質詢豁免權，但希望不要成為謠言的幫兇。

黃捷在臉書批，「國瑜機器」又動，她近日收到情資，韓市府打算用社維法64、72條來法辦罷韓宣傳。她批韓市府刻意對罷韓團隊找碴，民眾已無法忍受，否則她也不會收到這樣的線報。請韓出來正面對決，不要再讓底下的人背黑鍋。

對此，鄭照新駁說，黃捷上次也說收到所謂的情資，說6月6日投票不能放假，發現根本就子虛烏有，但黃捷也沒有就此事做任何表態或道歉，「所以她的情資到底是哪裡來的，該不會是跟三瓶高梁一樣是聽友人講來的吧？」