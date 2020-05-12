疫情趨緩 高雄拚「高雄首選」宅經濟盼復甦

高雄市政府今天上午開市政會議，針對日前成立「高雄市居家檢疫居家隔離民眾及市民紓困關懷服務中心」，提供單一窗口服務，韓國瑜強調，市府對紓困會迅速、實際、拳拳到位，讓市民的紓困能及時解決，並請各區公所從寬、從簡、從速，一切以便民服務為首要原則。

除加速紓困，韓國瑜也指出，疫情影響消費習慣，民眾利用網路訂購商品比例大增，為滿足消費者採購需求，市府已將「高雄海味」漁產品整合到「高雄首選」電商平台進行銷售，請農業局、海洋局積極開創「宅經濟」商機，鼓勵民眾踴躍支持高雄優質的農漁產品，滿足消費者需求也照顧農漁民。

韓並表示，新冠肺炎疫情已逐漸趨緩，目前將以室內、半室內及戶外方式，採取三步驟循序開放，讓市民能回復正常生活。

另，目前正值枯水期，韓國瑜表示，自上周起，高雄地區水情燈號已由水情稍緊的綠燈調整為減壓供水的黃燈，針對管線末端等水壓不足地區，請當地區公所協調自來水公司提供水車或供水站因應，維持民生用水的穩定供應，也呼籲各機關學校落實節水措施，市民配合節約用水，因應可能發生的缺水危機。