9年照護植物人 創世護理師：我知道我被需要

今天是護師節，武漢肺炎疫情更凸顯護理師精神的可佩，創世基金會屏東分院護理師吳惠君照顧植物人9年，懷孕時因走動過多子宮收縮出血，但仍堅守崗位，她說「我知道我被需要」。

吳惠君到創世工作是因為嫁到屏東，以前在急重症單位，面對完全不同的領域，曾擔心無法適應，沒想到一待就是9年，經歷結婚、生子，從少女到為人母。吳惠君表示，因為工作需要不斷的走動和勞動，求子路並不順利，心裡承受許多壓力，辛苦整整8年才有孩子，曾因走動過多，導致子宮收縮出血。

吳惠君說，當時身邊的朋友曾勸她放棄工作，等了8年才當媽媽，應該要用更多時間陪孩子，但是9年照顧植物人，每天面對他們，就像是自己十分親近的家人，「看著個案熟悉的臉孔，覺得他們需要我」，休息幾天又繼續上班。

吳惠君說，在創世每天陪著植物人說話、照顧起居、發現問題、解決問題，對她來說是生活的一大重心，尤其能發揮自己的護理專業，給予個案個別性照護，每次看到個案進步就是對自己的一次肯定，「這是支持我持續服務植物人的動機。」

創世屏東分院表示，1年365天，創世的護理師如同母親一般，悉心陪伴在植物人的身邊，創世現在全台有17所安養院、3個分會，共有169名護理師，負責院內植物人安養與外出到宅植物人訪視服務，平均工作年資6.6年，年資達15年以上超過10名，最資深的更多達27年。