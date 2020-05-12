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爭霸菲律賓海：關島戰略地位與美軍在西太平洋嚇阻能力

紓困情況大不同 擁千萬存款、志工、拄拐杖都來請

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
擁有甲類會員資格的漁民，只需要帶著身分證、印章、存摺影本，前往所屬漁會申請。記者陳弘逸／攝影
擁有甲類會員資格的漁民，只需要帶著身分證、印章、存摺影本，前往所屬漁會申請。記者陳弘逸／攝影

行政院宣布擴大紓困以來，紓困亂象百出，屏東各鄉鎮市公所從5月初便開始面對無數波民眾的詢問，反觀昨天農漁民的紓困申請情況，盡管一早農會、漁會就有出現排隊人潮，但相較各鄉鎮市公所的申請狀況卻平和許多。

各鄉鎮市公所與農會、漁會紓困申請的情形相較之下，農民只要有農保即可直接匯入帳戶就能領錢，而具有甲類會員資格的漁民，只需要帶著身分證、印章、存摺影本，並向所屬的漁會填寫申請表，即可提出申請。

反觀各鄉鎮市公所，目前仍在面對無數波民眾的詢問潮，除要面對各種臨時工的狀況，就連拄著拐杖行動不便的民眾、志工也前來申請。登補紓困補助的承辦人員感嘆，第一線要面對各種情況，收件後，面對堆積如山的申請表，還有千萬存款的人也提出申請。

屏東市某里辦公室表示，農漁民的紓困補助，相較急難補助的情況更為明確，幾乎是「通通有獎」的情況，而鄉鎮市公所要面對的則是，不了解補助條件的民眾，甚至抱著「申請就有機會」的態度來申請，盡管承辦人員都願意會協助收件，但後續審核通過的機率並不大。

屏東市公所表示，擴大紓困補助處理至今，就算不斷調整或新增宣導方式，仍有部分民眾不了解還執意要申請，面對這樣的情況仍會耐心解釋，期盼民眾了解紓困補助的目標是以有「工作為前提」，以及「工作受疫情影響」才能提出申請，後續才能審核是否符合補助條件。

屏東各鄉鎮市公所，為了讓民眾了解紓困補助的申請條件，不斷調整與新增方法向民眾宣導。記者陳弘逸／攝影
屏東各鄉鎮市公所，為了讓民眾了解紓困補助的申請條件，不斷調整與新增方法向民眾宣導。記者陳弘逸／攝影
屏東各鄉鎮市公所承辦紓困補助的人員，周末仍須加班登補申請資料。記者陳弘逸／攝影
屏東各鄉鎮市公所承辦紓困補助的人員，周末仍須加班登補申請資料。記者陳弘逸／攝影

屏東 漁民

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