屏東蓮霧外銷走精品路線 破除疫情魔咒

新冠肺炎疫情影響台灣各種農漁產品外銷，屏東蓮霧走精品外銷路線是少數沒有受到影響的水果，縣長潘孟安在臉書發文表示，今年至今已外銷1500公噸，佔全台外銷總量的7成。

潘孟安臉書Facebook發文表示，屏東拚防疫同步拚外銷，「巴掌蓮霧」搭飛機前進香港，從過年到現在持續出貨，讓香港朋友吃到大又甜的屏東「透紅佳人」。

他表示，今年屏東蓮霧已外銷到北美加拿大、香港、中國、新加坡等國家，外銷總量佔全台7成，出口量將近1500公噸。

「透紅佳人」是佳冬鄉農會的蓮霧品牌，農會總幹事林淑玲表示，佳冬農會外銷的蓮霧品種主要是「巴掌蓮霧」和「子彈蓮霧」，外銷地區是加拿大和香港，今年2、3月新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情高峰期受到一點影響，但隨後4月至今，一路通暢。

林淑玲表示，由於走的是空運，受疫情影響較小，今年外銷價格1公斤新台幣250元，與去年同期相當。

南州鄉農會的蓮霧外銷到帛琉、香港、新加坡和中國，總幹事黃俐甄表示，除了中國訂單減少外，其他地區的外銷量影響不大，價格與去年比有差一點，但不會差很多。

黃俐甄表示，今年蓮霧的內銷價格與去年同期比，每公斤約多了10元，整體來說，蓮霧內外銷都通暢，受疫情影響不大。

縣政府農業處長黃國榮分析蓮霧在這一波疫情中不受影響的原因表示，蓮霧走的是精品路線，像佳冬農會外銷的「透紅佳人」品牌蓮霧，直接就在台灣包裝禮盒出口，高端的精品沒受到疫情影響。