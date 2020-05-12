罷韓投票所18%跟以往不同 尹立：落實宣導並設網路查詢

高雄市選委會昨天公布6月6日罷免投票的1823個投開票所地點，社群Wecare高雄發起人尹立今天表示，全市有高達330個投開票所地點變動，比例達18％，他要求投開票所異動的區公所和里長，應落實宣導，高雄市選委會應該立即設立網路查詢系統。

高雄市選委會總幹國袁德明表示，因為昨天剛公布投開票所地點，中央選委會將協助設立網路查詢系統；至於投開票所的變動，是因為疫情的關係，場地商借不易所致，選委會也是花了許多時間和精力才協調完成，希望外界諒解。

尹立指韓市府面對生死交關，無所不用其極，利用各種行政手段干預。全市投開票所改變達18%，尤其是人口稠密區變動愈大，造成選民困擾。他以自己為例，上次選舉戶籍地離投開票所大概只有400公尺，只要走路5分鐘就到；但這次的罷免投票，他的投開票所大概距離2公里，過去來回10分鐘可以完成的事，現在來回要1個小時。

尹立戶籍在三民區河北一路，過去是在城市新頌聖教會投票，這次的投開票所在雄中。教會表示，因為這次投票議題比較敏感、有爭議性，各有各的意見，為避免紛爭，教會和大樓決定不借出場地。

尹立說，自己現在居住地是楠梓區清豐里，這次12個投開票所，就有11個變動，還有里是百分之百變動。鳳山區有高達三成多變動，一定會影響投票率。他指責選委會不是站在方便民眾投票的立場，而是站在擁護主子的立場，干預選務。

尹立提出三點聲明：第一、投開票所異動的里，要請區公所和里長落實宣導。第二，高雄市選委會應該比照內政部和中央選委會在今年總統大選時，成立網路查詢系統；罷韓總部已經收到吹哨者的舉發，指高雄市選委會完全抗拒，不做此事。第三、呼籲中央選委會和相關中央機關，不能放任韓市府違法濫權，阻撓憲法賦予的罷免權。