快訊

爭霸菲律賓海：關島戰略地位與美軍在西太平洋嚇阻能力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罷韓投票所18%跟以往不同 尹立：落實宣導並設網路查詢

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
社群Wecare高雄發起人尹立表示，全市有高達330個投開票所地點變動，比例達18％，應落實宣導，高雄市選委會並立即設立網路查詢系統。記者徐如宜／攝影
社群Wecare高雄發起人尹立表示，全市有高達330個投開票所地點變動，比例達18％，應落實宣導，高雄市選委會並立即設立網路查詢系統。記者徐如宜／攝影

高雄市選委會昨天公布6月6日罷免投票的1823個投開票所地點，社群Wecare高雄發起人尹立今天表示，全市有高達330個投開票所地點變動，比例達18％，他要求投開票所異動的區公所和里長，應落實宣導，高雄市選委會應該立即設立網路查詢系統。

高雄市選委會總幹國袁德明表示，因為昨天剛公布投開票所地點，中央選委會將協助設立網路查詢系統；至於投開票所的變動，是因為疫情的關係，場地商借不易所致，選委會也是花了許多時間和精力才協調完成，希望外界諒解。

尹立指韓市府面對生死交關，無所不用其極，利用各種行政手段干預。全市投開票所改變達18%，尤其是人口稠密區變動愈大，造成選民困擾。他以自己為例，上次選舉戶籍地離投開票所大概只有400公尺，只要走路5分鐘就到；但這次的罷免投票，他的投開票所大概距離2公里，過去來回10分鐘可以完成的事，現在來回要1個小時。

尹立戶籍在三民區河北一路，過去是在城市新頌聖教會投票，這次的投開票所在雄中。教會表示，因為這次投票議題比較敏感、有爭議性，各有各的意見，為避免紛爭，教會和大樓決定不借出場地。

尹立說，自己現在居住地是楠梓區清豐里，這次12個投開票所，就有11個變動，還有里是百分之百變動。鳳山區有高達三成多變動，一定會影響投票率。他指責選委會不是站在方便民眾投票的立場，而是站在擁護主子的立場，干預選務。

尹立提出三點聲明：第一、投開票所異動的里，要請區公所和里長落實宣導。第二，高雄市選委會應該比照內政部和中央選委會在今年總統大選時，成立網路查詢系統；罷韓總部已經收到吹哨者的舉發，指高雄市選委會完全抗拒，不做此事。第三、呼籲中央選委會和相關中央機關，不能放任韓市府違法濫權，阻撓憲法賦予的罷免權。

高雄市選委會總幹事袁德明說明，因為昨天才公布1823個投開票所地點，時間很趕，不像過去的選舉在選前有長時間的準備。關於網路查詢系統，中央選委會表示會協助建置，提供選民參考。高雄市選委會也希望投開票所能與2018年一樣，但受到疫情影響，在商借過程中，有幼兒園擔心幼兒健康安全而婉拒，有廟宇以民眾參香為由謝絕，所以花了許多時間與精力才完成，希望外界能諒解與支持。

社群Wecare高雄發起人尹立表示，全市有高達330個投開票所地點變動，比例達18％，應落實宣導，高雄市選委會並立即設立網路查詢系統。記者徐如宜／攝影
社群Wecare高雄發起人尹立表示，全市有高達330個投開票所地點變動，比例達18％，應落實宣導，高雄市選委會並立即設立網路查詢系統。記者徐如宜／攝影

選委會 高雄市 投票率

延伸閱讀

銅鑼鄉長周六補選 投票戴口罩

投開票所異動330處 罷韓團體批意圖壓低投票率

1823投開票所公告確定 罷免說明會5月30日登場

首次直轄市長罷免投票 尹立：投票率是關鍵

相關新聞

疫情趨緩 澎湖13日起開放外縣市船舶泊港

新冠肺炎疫情趨緩，澎湖縣長賴峰偉今在縣務會議宣布13日起解除台灣外縣市遊憩船、釣漁船、水上摩托車停靠澎湖各港口限制令，促...

新冠肺炎疫情趨穩 澎湖觀光回溫

新冠肺炎疫情趨穩，澎湖縣長賴峰偉今在縣務會議表示，近來澎湖觀光客人數持續增加，縣府團隊將陸續開放多項管制，讓澎湖鄉親逐步...

高雄三民區公所設建檔區 辦紓困分流奏效

高雄市三民區公所平時業務量龐大，最近紓困方案讓公所人員忙上加忙，區長藍美珍說，為縮短民眾等候時間，除了將詢問、辦理分流，...

屏東在地食品包裝製造廠 轉產防護面罩更贈2千套回鄉

屏東在地企業南部化成公司董事長王東章發現美國一家公司對外開一款防護面罩設計圖，王東章赫然發現製作材質，與該公司產品包裝容...

梅雨報到前完工 高市田寮弱勢老伯不再怕下雨

高雄市田寮區七旬李姓老翁獨居多年，祖厝屋頂年久失修，每逢雨季漏水嚴重，近日又因病住院經濟困頓。當地里長見狀，會同區公所尋...

鄉間美景被水泥護欄破壞？「美濃版安藤忠雄」引發議論

高雄美濃區獅山里以水圳美景著稱，近日鄰近獅子頭水圳上河壩道路旁築起一道兩百公尺長水泥護欄，高度及腰的護欄擋住平原景色，年...

台南市府推以工代賑每小時110元 議員質疑變相壓榨勞工

台南市政府辦理「以工代賑」，代賑工每人每小時110元，市議員郭鴻儀今天質疑未達勞動部基本工資標準，且扶助期間不適用勞動基...

黃捷控市府欲法辦罷韓宣傳 鄭照新：別成為謠言幫兇

時代力量高雄市議員黃捷今在臉書說，近日收到情資，高市府打算用社維法法辦罷韓宣傳。高雄市新聞局長鄭照新駁斥說，黃捷上次也收...

疫情趨緩 高雄拚「高雄首選」宅經濟盼復甦

高雄市政府今天上午開市政會議，針對日前成立「高雄市居家檢疫居家隔離民眾及市民紓困關懷服務中心」，提供單一窗口服務，韓國瑜...

罷韓投票所18%跟以往不同 尹立：落實宣導並設網路查詢

高雄市選委會昨天公布6月6日罷免投票的1823個投開票所地點，社群Wecare高雄發起人尹立今天表示，全市有高達330個...

因應獸夾危機 動保處擬推回收行動

高雄市近一周連3起捕獸夾傷害流浪貓狗案例，造成3隻貓狗斷掌，台灣動物緊急救援小組會將救援行動中撿回的捕獸夾加上編號，做為...

AI加入農產業 搭供需鏈結平台

農村人口老化，老農收入不穩定，高雄市農業局與民間團隊合作，希望推動AI（人工智慧）加入農產業，透過系統登記，鼓勵農友配合學校午餐需求種植特定種類農作，讓產量不過度集中或缺乏，登記完成的農民確定會由政府相關機構以預估價格收購，有助穩定收入，達成「學生吃得好，農友沒煩惱」目標。

熱門新聞

羅東渡小月30年老店驚傳歇業 業者證實只做到520

影／和美柑井里訊號有救了 里民大會今晚表決僅1人反對

和美柑井里斷訊一周 民眾到場實測「原始生活」

彰化除肉圓還有什麼美食？ 在地人推「這兩樣」別縣市吃不到

超狂手持測速槍！台南兩熱點66天告發1249件

疫情趨緩 嘉義縣逐步鬆綁開放社區活動仍不共餐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。