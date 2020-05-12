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因應獸夾危機 動保處擬推回收行動

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
高雄市動保處近年持續舉辦宣導，提醒民眾，販售、使用捕獸夾都是違法行為。圖／高雄市動保處提供
高雄市動保處近年持續舉辦宣導，提醒民眾，販售、使用捕獸夾都是違法行為。圖／高雄市動保處提供

高雄市近一周連3起捕獸夾傷害流浪貓狗案例，造成3隻貓狗斷掌，台灣動物緊急救援小組會將救援行動中撿回的捕獸夾加上編號，做為生命教育教材，每一個獸夾背後，都是動物苦痛的遭遇。

高雄市動保處長葉坤松說，販售、使用捕獸夾都是違法行為，若造成動物傷亡罰款更高且有刑責，今年以來已裁罰2件，目前查獲的捕獸夾，都是老舊獸夾，許多年紀較大的農民可能對捕獸夾禁用資訊不清楚，將加強宣導力度，辦獸夾回收等行動，也鼓勵民眾檢舉，若查獲使用捕獸夾可罰1萬5千元至7萬元，檢舉者有機會獲裁罰獎金的20%。

葉坤松表示，近來接連接獲數起捕獸夾傷犬貓案，動保處會加強查緝宣導，也將會同警方，透過監視器等方式追查行為人並加重裁罰。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，救援團隊過去一周接獲3起通報，分別在高雄人口密集的小港、前鎮、岡山等地，包含一隻流浪犬、兩隻流浪貓，斷肢血肉模糊必須直接截肢，否則會感染恐有生命危險。

倪京台說，捕獸夾通常在郊外較常發現，近一周連續三起在市區，明顯是針對流浪貓狗。他認為，許多民眾恐怕不知道放置捕獸夾是違法行為， 較有效的方法是加強宣導、告知罰責，動保處與警方要加強查處，抓出放置的行為人並重罰，才能有嚇阻效果。

「現在五金行已不可以買賣，我很好奇要去哪兒買！」倪表示，農委會近8年多來未許可任何捕獸夾的製造、販賣、陳列或輸出入，意即目前台灣市面上應不存在任何「合法」的捕獸夾，但因動保法未對「持有」明令禁止，導致許多民眾被查獲持有捕獸夾時可辯稱是「庫存」或「很久以前買的」，即可輕易脫罪，增加執法困難。

倪說，農委會在2011年修法通過，全面禁用捕獸夾，但動保法未對「持有」加以約束，出現立法漏洞，高雄市之前率先三讀通過高雄市動物保護自治條例，新增「未經許可不准持有獸夾」規範來防堵。

放置捕獸夾可能傷到其他非目標的生物，獸夾猶如刑具，成為可怕的陷阱。圖／高雄市動保處提供
放置捕獸夾可能傷到其他非目標的生物，獸夾猶如刑具，成為可怕的陷阱。圖／高雄市動保處提供
台灣動物緊急救援小組會將救援行動中撿回的捕獸夾加上編號，做為生命教育教材，每一個獸夾背後，都是動物苦痛的遭遇。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組會將救援行動中撿回的捕獸夾加上編號，做為生命教育教材，每一個獸夾背後，都是動物苦痛的遭遇。圖／台灣動物緊急救援小組提供

高雄市 動保法 農委會

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