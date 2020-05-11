韓國瑜宣布 高雄市各場館6月1日起分三階段解封

高雄市憂心第一線醫護人員染疫，提出全面篩檢構想，引發爭議，高雄市衛生局今證實，這項提案已遭中央流行疫情指揮中心否決。另六都都相同關切的場館解封問題，高雄市長韓國瑜宣布，將自6月1日至7月15日分三階段開放。其中校園的安全不容絲毫閃失，列為第三階段開放。

高雄市長韓國瑜主持第20次防疫會議，聚焦在場域的開放，紓困方案的執行及花卉活動的舉辦，由於花卉盛開的時間牽扯到經濟的收入，因此納入特案考量。

韓國瑜說，市民最關切的場域開放問題，高雄市將分三階段開放，既落實防疫也兼顧市民能夠享受公共空間的需求，因此6月1日先開放戶外；6月30日原則上室內開放，7月15日之後相關的場域都會開放。

至於紓困，因許多市民不熟電腦，不曉得是否符合紓困條件，因此經發局會直接下鄉講解，除讓民眾了解權益，也能協助人潮分流，減輕區公所壓力。

高雄市衛生局表示，高雄除49例境外確診案例，17例敦睦艦隊案例外，至今沒有新增本土個案。 但由於艦隊軍官士兵隔離期間，5月3日及4日兩天有3例無症狀仍檢出的情形，據此往後推28天列為觀察期，決議至6月1日起逐步開放各場域。

衛生局簡任技正潘炤穎說，有鑑於德國、韓國及新加坡開放場域後，仍有民眾感染死亡，其中新加坡開放外勞後，也導致疫情延燒，因此在產業復甦過程，高市的配套措施相對嚴謹，而校園安全更不容絲毫閃失，將至7月15日沒有疫情時才會開放。