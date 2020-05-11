高雄市第一線醫護全面篩檢案 遭中央疫情中心否決

高雄市先前憂心第一線醫護人員染疫，提出全面篩檢構想，但遭中央流行疫情指揮中心回函否決，高雄新衛生局林立人今午證實此事。

高雄市政府今午舉行防疫記者會，高雄市衛生局林立人表示，之前韓市長依醫界的代表所提，希望為第一線高風險的醫務人員跟防疫人員進行全面篩檢。高市府在4月23日發函給流行疫情指揮中心，5月5日得到的回覆是不予同意。

高雄市衛生局長林立人表示，中央流行指揮中心認為，篩檢會有一些偽陰性，且目前社區感染可能性相對低，又假設得到感染時，前五天可能沒有症狀，能夠篩出陽性的比率也相對低。此外，三月底到四月這段時間，已對台灣大概兩、三千位醫護人員有做過相關的一個採檢，採檢報告都是陰性，諸此理由，中央流行疫情指揮中心對高雄市所提的高風險人員提案，不予同意。

林立人說，我們對於中央的審議結果，給予尊重，這個案子暫時就不去處理。