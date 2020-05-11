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疫情趨緩 澎湖13日起解除戶外戴口罩放寬集會人數
台灣連續29天無本土新增案例，澎湖縣長賴峰偉今在縣務會議宣布，13日起解除戶外戴口罩規定，但人潮聚集處、搭乘大眾運輸等仍應配戴口罩，並放寬集會人數上限至室內100人、戶外500人。
至於八大行業營業標準，澎湖縣政府表示，配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」指引，縣府要求業者在符合實名制、量體溫、社交距離、消防安全檢查及建築物公共安全檢查合格的情況下，准予營業。
賴峰偉表示，「新冠肺炎」疫情趨緩，台灣已連續29天無本土案例，社區感染風險已大幅降低，因此13日起解除澎湖實施戶外戴口罩規定，但仍必須配合中央規定的社交距離，且在人潮擁擠場所、搭乘大眾交通運輸、交通船、遊艇時仍要戴口罩。
賴峰偉說，之前為降低群聚感染風險，縣府提高防疫標準，今年3月將集會活動人數訂為室內30人、戶外50人以下，4月台灣確診數下降，放寬為室內60人、戶外120人以下，13日起將比照中央標準，調整為室內100人、戶外500人以下。
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