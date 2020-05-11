疫情趨緩 澎湖13日起解除戶外戴口罩放寬集會人數

台灣連續29天無本土新增案例，澎湖縣長賴峰偉今在縣務會議宣布，13日起解除戶外戴口罩規定，但人潮聚集處、搭乘大眾運輸等仍應配戴口罩，並放寬集會人數上限至室內100人、戶外500人。

至於八大行業營業標準，澎湖縣政府表示，配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」指引，縣府要求業者在符合實名制、量體溫、社交距離、消防安全檢查及建築物公共安全檢查合格的情況下，准予營業。

賴峰偉表示，「新冠肺炎」疫情趨緩，台灣已連續29天無本土案例，社區感染風險已大幅降低，因此13日起解除澎湖實施戶外戴口罩規定，但仍必須配合中央規定的社交距離，且在人潮擁擠場所、搭乘大眾交通運輸、交通船、遊艇時仍要戴口罩。