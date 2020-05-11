違法章魚籠破壞海洋生態 馬祖掃蕩清除594具
馬祖海域存有大量章魚籠問題，為維護海洋資源，海巡署艦隊分署第十海巡隊及連江縣產發處聯合查緝，針對違法章魚籠進行掃蕩作業，共清除594具違法章魚籠。
網友自3月起於「馬祖資訊網」匿名指出馬祖海域章魚籠破壞海洋生態問題，為守護馬祖海洋資源，海巡署艦隊分署第十海巡隊出動巡防艇戒護，與連江縣產業發展處委外民間漁船共同查緝違法網具的漁業捕撈行為，於5月初至今共沒收594具章魚籠。
根據漁業法第54條第5款公告，連江縣海域漁業籠具作業禁止使用蟹籠具、章魚籠等漁具進行採捕水產動物。對於馬祖海域非法章魚籠漁具，產發處表示將持續取締，以維護馬祖海域棲地資源、漁業環境及生態資源，違法施放籠具者將依漁業法第65條第8款，處新台幣3萬元以上，15萬元以下罰鍰。
連江縣產發處呼籲，施放籠具的違法業者，須盡速回收違法章魚籠具，以免受罰。更表示為加強守護海洋資源，5月將執行「109年廢棄漁網具清除計畫」，施行海域淨空作業，執行範圍將遍布馬祖四鄉五島海域，請業者勿存有僥倖心態，並為馬祖海洋生態盡一份心力。
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