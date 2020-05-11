違法章魚籠破壞海洋生態 馬祖掃蕩清除594具

「我要用生命唱歌給媽媽聽！」21歲極重度腦麻兒洪健評在母親節前夕，一字一句用力說出對媽媽呂菁雀的愛。呂菁雀單親扶養一對兒女，一度身兼多職，在幼兒園煮飯打掃、到飯店做房務，有時還到麵店打工，卻從不喊累，堅毅過人的她，獲今年屏東縣模範母親。

2020-05-10 22:33