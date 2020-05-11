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研究發現 部分在台灣的黑鳶可能是候鳥

中央社 / 屏東縣11日電

一直以來，台灣黑鳶的紀錄都只在台灣活動，屏東科技大學鳥類研究室最近在1隻小黑鳶身上裝追蹤器，牠不但飛越中部「結界」，還飛到中國，「部分黑鳶可能是候鳥」震驚鳥界。

屏東科技大學鳥類研究室追蹤台灣黑鳶的歷史紀錄，分為南、北2族群，2邊數量差不多，南部主要棲地在屏東三地門、大漢山、屏北農地、高雄茂林；北部則在北海岸、基隆、石門水庫、翡翠水庫

鳥類研究員林惠珊說，40多年前，中部的天空還可看到黑鳶，但後來逐漸消失，中部成為「黑鳶結界」，以往他們也曾在小黑鳶身上裝追蹤器，以了解南北2大族群有沒有「互相往來」，但發現，南北2大族群總是沒有飛過中部「結界」。

今年2月有農民在屏北某茄子園撿到1隻黑鳶幼鳥，送到屏科大保育類野生動物收容中心救治，判斷為老鼠藥中毒，團隊將牠取名「小茄子」，經2個多月調養，身體恢復健康，4月27日野放並在牠身上裝了衛星追蹤器。

林惠珊表示，「小茄子」4日狂飛260公里，從屏東經宜蘭去基隆，途中還飛越海拔2500公尺的中央山脈稜線，通過中部「結界」到北部，與北部的黑鳶族群在一起，震驚鳥界人士；8日上午9時從富貴角燈塔出海往北飛，到下午5時已經抵達中國外海，總共跨海飛行200多公里。

林惠珊說，「小茄子」這幾天已經打破台灣黑鳶的多項紀錄，第一隻跨越台灣中部結界的黑鳶，寫下2500公尺飛行高度紀錄的黑鳶，現在又證實台灣黑鳶有候鳥族群存在。

她說，黑鳶是留鳥，以往有人在墾丁觀察赤腹鷹和灰面鵟鷹過境時，會看到1、2隻黑鳶，有人猜測有可能部分在台灣看到的黑鳶是候鳥，但一直沒有明確證據。

林惠珊表示，現在正值候鳥北返的季節，這幾天「小茄子」在台灣、甚至出海所飛的路徑就是候鳥北返路徑，到底小茄子的繁殖地在哪裡？中國北方？蒙古？西伯利亞？或其他地方，他們興奮追蹤著。

「小茄子」有沒有可能是品種不同於台灣黑鳶的黑鳶，林惠珊表示，他們跟「小茄子」相處了2個月，看不出牠和台灣黑鳶有什麼不同。

林惠珊說，「小茄子」飛到中國時，有中國的鳥類調查員發現牠，拍照給屏科大鳥類研究室，也發布在網路上。「小茄子」身上的追蹤器是太陽能發電，可使用2年，現在大家都關注著「小茄子」的家鄉到底在哪裡（編輯：陳俊碩）。

屏東 翡翠水庫 基隆

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