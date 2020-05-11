高市幸福小黃服務偏鄉 司機還兼任監理站「外送員」

高市「幸福小黃」陸續上路改善偏遠地區居民交通不便，那瑪夏小黃司機更加入「監理公事包」服務，透過區公所人員協助，山上居民不用下山，補發行照、駕照，或繳交逾期交通罰單，全交由小黃司機代送，可省3小時路途奔波。旗山監理站表示，此項服務先從那瑪夏試辦，未來考慮擴及其他原鄉。

去年12月起，那瑪夏「幸福小黃」正式開通，居民可以公車票價搭乘計程車下山就醫或購物，小黃公車上路後，高雄市區監理所旗山監理站著手整併相關業務推出「監理公事包」。

旗山監理站長楊財惠解釋，「監理公事包」可收取一般性的監理站承辦業務，如車輛報廢、補辦駕照行照或車子過戶等項目，民眾若經由電話或Line與監理站人員聯繫後，可將相關證件與費用交給那瑪夏區公所，再由小黃司機代收，司機下山時先去監理站送件，上山前再返回監理站取件，通常當天可完成。

這項便民措施啟用後，服務項目陸續拓展至其他機構業務，居民若有交通罰單逾期未繳，因為郵局或農會無法代收，可透過「監理公事包」繳交罰款，也可以繳納牌照稅，未來考慮擴大至桃源、茂林。

曾透過小黃司機代辦監理站業務的那瑪夏居民說，下山來回約須3小時，近日正處農忙期，就近到區公所送件即可節省交通奔波時間，這項服務不錯。