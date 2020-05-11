騎亮台灣金門暫居第3 鎮公所祭好禮集氣

「騎亮台灣」網路票選最讚亮點自行車路線活動，如火如荼進行中，金門金城環鎮自行車道暫居第3；金城鎮公所祭出夯禮鼓勵鄉親參與網路票選，讓金城自行車道在全台脫穎而出。

金城鎮長李誠智表示，為推廣自行車運動旅遊風潮，體育署協助地方政府打造吸睛、魅力的自行車道，初選是以獲得前瞻計畫補助的自行車道為範圍，專家學者依獨特、親和等7個面向評選出18個「票選最讚亮點自行車路線」活動候選車道，金城環鎮自行車道名列其中。

李誠智說，金門充滿僑鄉文化，又歷經多場戰役洗禮，騎經水頭、金門城、古崗、珠山與歐厝聚落等處，古厝、碉堡和洋樓交會，景致別具特色，適合喜愛文化景觀的遊客騎行。

「騎亮台灣」徵選活動採兩階段評選，其中全民線上投票占投票加權比重60%，另40%加權比重則是透過輔導委員與各車道所屬單位人員共同實地探勘每一條候選路線、蒐集各項資料後，再提交由專家評選委員綜合評選。

「騎亮台灣」自行車路線網路票選，共有具備都會、城鎮、山線及海線等全台各地特色18條路線，到今天下午為止，金城環鎮自行車道獲得3.5萬多票，暫居第3。李誠智鼓勵鄉親投票，讓金城脫穎而出。

李誠智說，為了集氣，鎮公所備妥城隍慶典風口罩套和收納夾共60組，只要民眾在21日截止日前參加票選，將已完成投票的畫面截圖上傳到「金城今晨」粉絲專頁活動貼文，並留言「我是xxxxx（這是投完票後出現的票數），標註@3名好友我已完成投票」，按讚+公開分享到自己FB上就可參加抽獎，得獎訊息22日公告「騎亮台灣」網址https://topcycling.uni-net.com.tw）。