媒體公布罷韓民調 高市府：不是目前最關心的事

有媒體今天公布罷免高雄市長韓國瑜案的最新民調，逾5成受訪選民會去投票。高雄市新聞局長鄭照新對此表示，市府的態度是市政優先、防疫第一，民調不是市府目前最關心的事。

蘋果新聞網今天報導指出，新聞網委託台灣指標公司調查高雄市38個行政區選民所做的最新民調顯示，有高達50.2%的受訪選民表示一定會去投票，其中同意罷免的比例為37.3%，不同意罷免的為10.4%。

韓國瑜上午出席高雄市第70期市地重劃區工程竣工暨通車典禮，但未安排受訪。

鄭照新於典禮結束後接受媒體訪問時表示，類似民調在這段期間不斷出現，民調不是市府目前最關心的事，高市府的態度非常一貫，就是市政優先、防疫第一。

鄭照新說，尤其最近又有很多的紓困措施，韓國瑜也提到廣大基層民眾都處於一個非常焦慮、不安的狀態，所以，地方政府怎麼樣在第一時間去做到各項便民措施，讓中央的紓困能夠落實到地方基層，這才是現在最重視的事情。

鄭照新指出，至於其它方面的紛擾，例如民調等，這不是市府現在最關心的事情。

媒體詢問，有關中國國民黨最近傳出成立「反罷韓小組」，黨高層頻頻南下與韓國瑜會面一事。對此，鄭照新表示，這個所謂的小組，比較像是政治上的揣測，黨中央也沒有證實，而市府並沒有參與，就不方便多做評論。

對於最新民調，「Wecare高雄」發起人尹立透過媒體群組指出，台灣的選舉多在冬天，這次將在夏天進行的大規模選舉，對投票率多少都會有所影響；更重要的是，罷韓團體沒有充足的組織動員及媒體資源，甚至連政治獻金專戶都無法開立，資源不對等的狀況使得罷免權更加難以行使。

尹立向支持罷韓者呼籲，這是台灣民主發展史上首次罷免直轄市長，過去無紀錄、也無經驗可依循，即便民調呈現超穩定結構，但實際投票率恐比民調還低，請支持罷韓的高雄市民在6月6日堅定出門投票，不要因為民調有所迷惘。