快訊

台鐵楊梅埔心間發生死傷事故 行人入侵路線遭區間車撞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龍崎綠竹筍「甘脆如梨」 食品大廠簽約要求無限量供應

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
龍崎優質綠竹筍狀如「牛角」風味獨特品質優異，如記食品廠今簽約要求無限量供應。記者周宗禎／攝影
龍崎優質綠竹筍狀如「牛角」風味獨特品質優異，如記食品廠今簽約要求無限量供應。記者周宗禎／攝影

台南市龍崎區農會獲農糧署南區分署媒介洽商屏東如記食品，今天與農會簽約採購龍崎綠竹筍，並宣布5月15日舉辦綠竹筍評鑑活動，推廣在地優質農產品，提供消費者在地安全優質綠竹筍。農糧署南區分署長姚志旺說，龍崎綠竹筍產量雖非最大，但品質最優，值得消費者青睞。

如記食品因農糧署牽線採購龍崎農會輔導產銷班綠竹筍，106年35公噸、107年66公噸、108年53公噸，讓產銷班綠竹筍分散銷售市場，綠竹筍加工產品供應好市多、全聯、超商及市場，建立良好銷售通路。今年如記再簽約希望增加採購量到100公噸，但因今年至今一直缺水，氣候難料，農會無法保證，但應可供應到中秋節

龍崎農會輔導蔬菜產銷班「共選共計」共同運銷，24年來綠竹筍品質特優及嚴選分級，於台北果菜拍賣市場獲肯定，也讓班員收益增加。今天再由農糧署與農業局見證，農會與如記食品簽約收購綠竹筍，並能提高綠竹筍銷售價格及保障班員銷售通路，增加班員收入提升收益。

農會秘書董永章表示，龍崎地質屬特殊砂質壤土，種植綠竹筍約400公頃，農會輔導班員用心管理經營讓綠竹筍全無休，所生產綠竹筍風味清甜「甘脆如梨」，形狀略彎呈牛角狀人稱「龍崎牛角筍」；加上龍崎竹林依四季變換不同色彩，所以龍崎素有「采竹之鄉」美名。

這次的綠竹筍評鑑活動有蔬菜產銷第2班、第8班、第12班及第16班四班。班員共有43位報名，分二階段進行，第一階段班員的樣品經農藥殘留抽檢合格，才能進入第二階段由專家現場評選。經農業局抽檢結果，全數通過檢驗，驗證本市綠竹筍安全。

15日上午在采竹香食堂舉行評鑑，並將由農改場專家及資深班員針對外觀、色澤、柔嫩度、糖度等項目評選出優勝農友。也讓參予班員互相觀摩切磋及心得交換，並推廣本區優質健康安全綠竹筍。

農會總幹事余秀聯表示，5月配合鳳梨好筍季采竹月，農會竹炭產品加碼推出各項優惠活動，即日起至5月底竹炭產品9折優惠，持VIP貴賓卡回娘家85折優惠，機會難得，歡迎民眾前往農會竹炭故事館選購 。

龍崎優質綠竹筍狀如「牛角」風味獨特品質優異，如記食品廠今簽約要求無限量供應。記者周宗禎／攝影
龍崎優質綠竹筍狀如「牛角」風味獨特品質優異，如記食品廠今簽約要求無限量供應。記者周宗禎／攝影
龍崎優質綠竹筍在大賣場供不應求。記者周宗禎／攝影
龍崎優質綠竹筍在大賣場供不應求。記者周宗禎／攝影

農糧署 中秋節 屏東

延伸閱讀

萬元紓困補貼開跑 農民喜：有如及時雨

擴大紓困申請桃園農漁會首日上路冷清 公所依舊爆人潮

年年交稻糧還要出證明 蘆竹農民辦紓困：困擾不便民

等無人！萬元紓困金首日 高市農會申辦櫃台空無一人

相關新聞

高雄市第一線醫護全面篩檢案 遭中央疫情中心否決

高雄市先前憂心第一線醫護人員染疫，提出全面篩檢構想，但遭中央流行疫情指揮中心回函否決，高雄新衛生局林立人今午證實此事。

韓國瑜宣布 高雄市各場館6月1日起分三階段解封

高雄市憂心第一線醫護人員染疫，提出全面篩檢構想，引發爭議，高雄市衛生局今證實，這項提案已遭中央流行疫情指揮中心否決。另六...

疫情趨緩 澎湖13日起解除戶外戴口罩放寬集會人數

台灣連續29天無本土新增案例，澎湖縣長賴峰偉今在縣務會議宣布，13日起解除戶外戴口罩規定，但人潮聚集處、搭乘大眾運輸等仍...

高市幸福小黃服務偏鄉 司機還兼任監理站「外送員」

高市「幸福小黃」陸續上路改善偏遠地區居民交通不便，那瑪夏小黃司機更加入「監理公事包」服務，透過區公所人員協助，山上居民不...

擴大急難紓困案 韓國瑜籲中央大數據排富

高市府配合中央受理擴大急難紓困實施方案，高雄市長韓國瑜舉行記者說，如中央早規畫好，也不必這麼凌亂，建議中央以大數據直接排富，減輕基層壓力。

龍崎綠竹筍「甘脆如梨」 食品大廠簽約要求無限量供應

台南市龍崎區農會獲農糧署南區分署媒介洽商屏東如記食品，今天與農會簽約採購龍崎綠竹筍，並宣布5月15日舉辦綠竹筍評鑑活動，...

出席第70期重劃區竣工 韓國瑜喊出「高雄正在改變」

占地8公頃的高雄第70期重劃區工程今早竣工通車，高雄市長韓國瑜出席啟用典禮有感而發，指當地曾經歷高雄氣爆，造成極大傷痛，...

分擔妳的負擔 屏東縣彩虹家園助單親婦女過難關

「若不是彩虹家園，自己與女兒早已流落街頭」，與小女兒一同在彩虹家園生活的鈴花媽媽說，彩虹家園給的不只是住所，而是重生機會...

產業向前衝／廚師變型農 他找回真食價值

高雄型農黃啟洋曾是專業廚師，因發現許多蔬果肉類被迫加速生長、過度催熟，失去原本風味營養，因此決心改行、移居山林，以近乎野放方式養山雞，並利用烹飪專業，研發滴雞精、醉雞等真空包熟食，讓牧場從一級生產躍升到二級加工。

高雄軍事坑道 僅開放鼓山洞

高雄市府推「軍事觀光」，文化局分階段盤點軍事遺跡，與觀光局依序推出鳳山、左營、岡山、鼓山軍事遊程。文化局表示，有部分軍事遺跡位處地下或軍方管制區，尚未對外開放，目前軍事坑道觀光只有「鼓山洞」。

腦麻兒「用生命唱歌給媽媽聽」

「我要用生命唱歌給媽媽聽！」21歲極重度腦麻兒洪健評在母親節前夕，一字一句用力說出對媽媽呂菁雀的愛。呂菁雀單親扶養一對兒女，一度身兼多職，在幼兒園煮飯打掃、到飯店做房務，有時還到麵店打工，卻從不喊累，堅毅過人的她，獲今年屏東縣模範母親。

校園解封？ 高屏各大學要討論

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布國內新冠肺炎本土個案，已連續28天零確診，校園是否解封引發討論。台南自5月7日起恢復開放中小學校園，台大最快5月18日「解封」，但高屏區各大學對校園重啟開放的態度仍保守，多表示要經過校內開會討論。

熱門新聞

釣友台東富岡漁港釣魚 驚見野生動物屍體漂過

高雄市第一線醫護全面篩檢案 遭中央疫情中心否決

花6億的媽祖園區沒媽祖！宗教政治暗潮洶湧

1萬元紓困金申請 前學甲鎮長幫孫子領資料

平鎮停車場崩塌 議員批國家卓越獎工程竟是豆腐渣

柯文哲關切水神案？ 衛生局：柯是問怎別縣市不罰？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。