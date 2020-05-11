龍崎綠竹筍「甘脆如梨」 食品大廠簽約要求無限量供應

台南市龍崎區農會獲農糧署南區分署媒介洽商屏東如記食品，今天與農會簽約採購龍崎綠竹筍，並宣布5月15日舉辦綠竹筍評鑑活動，推廣在地優質農產品，提供消費者在地安全優質綠竹筍。農糧署南區分署長姚志旺說，龍崎綠竹筍產量雖非最大，但品質最優，值得消費者青睞。

如記食品因農糧署牽線採購龍崎農會輔導產銷班綠竹筍，106年35公噸、107年66公噸、108年53公噸，讓產銷班綠竹筍分散銷售市場，綠竹筍加工產品供應好市多、全聯、超商及市場，建立良好銷售通路。今年如記再簽約希望增加採購量到100公噸，但因今年至今一直缺水，氣候難料，農會無法保證，但應可供應到中秋節。

龍崎農會輔導蔬菜產銷班「共選共計」共同運銷，24年來綠竹筍品質特優及嚴選分級，於台北果菜拍賣市場獲肯定，也讓班員收益增加。今天再由農糧署與農業局見證，農會與如記食品簽約收購綠竹筍，並能提高綠竹筍銷售價格及保障班員銷售通路，增加班員收入提升收益。

農會秘書董永章表示，龍崎地質屬特殊砂質壤土，種植綠竹筍約400公頃，農會輔導班員用心管理經營讓綠竹筍全無休，所生產綠竹筍風味清甜「甘脆如梨」，形狀略彎呈牛角狀人稱「龍崎牛角筍」；加上龍崎竹林依四季變換不同色彩，所以龍崎素有「采竹之鄉」美名。

這次的綠竹筍評鑑活動有蔬菜產銷第2班、第8班、第12班及第16班四班。班員共有43位報名，分二階段進行，第一階段班員的樣品經農藥殘留抽檢合格，才能進入第二階段由專家現場評選。經農業局抽檢結果，全數通過檢驗，驗證本市綠竹筍安全。

15日上午在采竹香食堂舉行評鑑，並將由農改場專家及資深班員針對外觀、色澤、柔嫩度、糖度等項目評選出優勝農友。也讓參予班員互相觀摩切磋及心得交換，並推廣本區優質健康安全綠竹筍。