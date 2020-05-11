盼了30多年 屏東車城鄉竹社部落有了基地台

台灣許多社區為了不要電信基地台而抗爭，屏東車城鄉保力村竹社部落卻爭取基地台30多年，直到今年4月才盼到，在覓地困難時，甚至有居民說「可不可以設在我家土地上」。

竹社部落離保力村約8.5公里，途中還要經過三軍聯訓基地，設籍10多戶、70多人，實際住在部落裡約30多人，多數中壯年都到外地謀生，假日才回部落。

保力村長張世昌接受中央社記者訪問時表示，竹社部落是鄉內唯一手機無法通訊的聚落，村民雖有手機，卻苦於沒有基地台，只能利用送小朋友到學校或到外地辦事時，看一下資訊及聯絡。

在人人有手機，但生活在一個收不到訊號的地方有多麼不方便，張世昌道出居民對基地台的渴望，他說，不要說家人從外地回部落，因手機收不到訊號，半天就耐不住，想趕快離開部落；竹社部落是土石流區，每遇到颱風時，家居電話就斷訊，還有森林火災、部落有狀況等，沒辦法立即連絡即時救援，很令人擔心。

他說，曾有一次颱風道路中斷，一名婦人盲腸炎，居民只能爬出部落求救，這種類似事件多年來不勝枚舉。

鄉長張春桂表示，民國104年她競選鄉長時，來到部落，村民就跟她抱怨沒有基地台，「許多政治人物要選票來到部落，他們都有反映，但卻一直沒有下落」。她希望能在鄉長任內完成居民的心願，當時，張世昌是公所技士，於是2人找上立委莊瑞雄幫忙，後續立委蘇震清擔任屏南立委後也協助推動。

張春桂說，在爭取中華、台哥大和遠傳3大電信公司設基地台的過程中，苦覓不到適合設基地台的土地，有居民願意提供自家土地，跟她說「可不可以設在我家土地上」。

張春桂說，由於鄉公所對於設基地台完全沒有權限，能做的就是盡力配合3大電信及NCC的要求，這樣積極，一拖也5年，直到上個月中旬，居民盼了30多年的基地台，終於3家電信公司斥資新台幣800多萬元開始裝設基座。

張春桂說，已經有很多部落居民跟她說，部落裡有瀑布，還有一些生態休閒景點，有了基地台後，手機能收訊，還能發展觀光。

基地台預計中秋節前後完成，但張世昌說，他希望能提早完成，因中秋節前後正好遇到颱風期，盡早完成，讓居民能在今年颱風時免除多年以來得不到立即救援的恐懼。

居民打算在通話當天要開開心心熱鬧慶祝，當地潘姓居民說，基地台除了攸關當地安全，以後年輕人回家，就不會急著想要離開，未來一些當地的工程建設，也不會讓廠商退避三舍。