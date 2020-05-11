韓國瑜：民眾情緒不安不爽 市府啟動紓困專車因應

因應新冠肺炎疫情，行政院宣布擴大紓困，但因申辦過程混亂引發民怨，高雄市長韓國瑜今天批評紓困方案造成「民眾情緒不安、不爽」，實在值得檢討，因此市府將啟動紓困專車解釋。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，中央推行「擴大急難紓困實施方案」，但紓困之亂造成基層不滿，韓國瑜今天出席「防疫暨紓困振興記者會」時批評，申辦流程造成「民眾情緒很不安、不爽、不愉快」，也有民眾質疑政府「怎麼會這樣做事情」。

韓國瑜指出，申辦者約有約三分之二可能未必符合資格。政府原意是幫助有需要的民眾，但反而招致反彈，這實在值得檢討。

他也說，因此市府啟動「紓困解釋專車」向民眾說明相關事項，也要舉辦兩場說明會，但也說明了這是多麼的困窘、無奈，按照道理不應該是這樣，政府應該讓民眾了然於胸。

韓國瑜質疑，如果中央先規劃好，就不會顯得凌亂，民眾也不會覺得被刁難、大小眼或申請流程困難重重等；另有一個弊端是中央紓困公文還沒發下去，媒體就先曝光，讓基層公務員無所適從，申辦民眾湧入區公所。

他建議，中央在發放紓困金時，要用大數據排富，減輕基層工作壓力，所以至少市府要調整腳步，做得很明確，讓被紓困的對象了解，快速拿到款項。

高市民政局長曹桓榮則說，中央申請的方式不明確，導致詢問的民眾很多，從上週三起就有不少申請資料不齊全的情形，區公所也需加派人力支援。

他批評，政府相關系統不穩定，導致建檔非常慢，也讓基層同仁相當疲憊，盼中央審核要協助把資訊系統及流程做好規範並簡化，以免基層同仁疲於奔命，讓民眾久候。

經發局長伏和中表示，已啟動「紓困專車」，調派人力到市場及人潮聚集地方說明並提供諮詢，未來十天會陸續到市場說明，也讓民眾了解是否符合申請資格。