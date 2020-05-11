出席第70期重劃區竣工 韓國瑜喊出「高雄正在改變」

占地8公頃的高雄第70期重劃區工程今早竣工通車，高雄市長韓國瑜出席啟用典禮有感而發，指當地曾經歷高雄氣爆，造成極大傷痛，市府承諾會盡最大努力重建這個受傷的地方，他也要求市政團隊提升效能，當企業發展的加速器，而非阻礙進步的絆腳石，相信未來前鎮地區經由招商引資，一定會變得更不一樣。

高雄市第70期重劃區中的道路、公園綠地及兒童遊樂場等公設用地約2.81公頃，目前籬仔內路已拓寬為40米，北接和平路，未來205兵工廠完成區段徵收開發後，可串聯和平路商圈與時代大道商圈，另重劃區亦規畫5.2公頃經貿核心專用區土地做為金融、會展中心、辦公大樓、觀光旅館等產業腹地，地政局形容已打通「任脈」，只待東風 。

高雄市長韓國瑜今早主持竣工典禮有感而發，指2014年高雄氣爆，一心一路一帶也是重災區，肉體的傷容易治療，心靈的傷疤則難平復，這場氣爆對市民心靈、生活、經濟造成很大影響，對高雄市來說是椎椎心之痛，市府團隊承諾，會盡最大努力重建這個受傷的地。

韓表示，隨著多功能經貿園區陸續完工，未來70期釋出的土地可做為經貿產業進駐的基地，相信對高雄未來招商引資政策會發揮助攻成效，若再引進更多的觀光旅遊等商業行為，定能促使經濟發展更加活絡，重拾港都昔日丰采。

「高雄正在改變」，韓國瑜說，近一年半來，全台關注的焦點都在高雄，高雄城市宣傳已達高峰，招商引資也至為重要，大家在此時間點通力合作，相信未來前鎮地的開發定能讓人刮目相看，