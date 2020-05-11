黨中央將與韓會面 鄭照新：市政優先、防疫第一

國民黨中央下午將與高雄市長韓國瑜會面，商討因應罷韓對策，高雄市新聞局長鄭照新今說，「沒有公開行程，不等於沒行程。」默認將與黨中央會面。但他也強調，市府一樣市政優先、防疫第一，尤其是紓困，其他事情不是重要關心事項。

鄭照新上午被問到韓國瑜是否下午將與黨中央會面，商討因應罷韓對策？鄭照新說，「沒有公開行程，不等於沒行程」，國民黨中央會回應，黨主席也有發表公開行程，其他不多評論。

對於罷免民調，鄭照新說，這樣的民調，不斷都會出現，市府一樣市政優先、防疫第一，尤其紓困，造成民眾焦慮、大排長龍，市府努力解決，其他事情不是重要關心事項。

被追問是否感受到壓力，所以今韓的行程特別滿？鄭照新再次強調「沒公開行程，不等於沒行程」，最近很多紓困觀念要向市民宣導，今天火災警報受贈儀式也是要提醒市民防災意識，「不要覺得沒公開行程，就沒在忙，這是錯誤不成熟認知」。

對於公車站出現很多挺韓廣告，鄭照新說，市府沒有參與，不多做評論，但不管什麼管道，不論是支持還反對，程序都要合法。

對於韓國瑜昨陪媽媽過母親節，鄭照新說，母親節是感恩的日子，應該在家表達對媽媽的感恩。