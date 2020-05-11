農漁民紓困今天開辦 東港漁會申請人潮不如預期多

因應嚴重特殊傳染性肺炎漁業紓困及振興措施，今天上午開始開放申請。不少農漁民為了紓困一萬元一早就到農會、漁會排隊。

東港區漁會為了應對申請的人潮，特別在戶外搭棚供民眾排隊時可遮陽。不過上午前往申請的民眾並不如預期那麼多，但東港區漁會仍呼籲民眾，申請時間長達一個半月，因此，呼籲漁民錯開申請時間。

擁有甲類會員資格的漁民，只需要帶著身分證、印章、存摺影本，並向所屬的漁會填寫申請表即可提出申請。

從事近海漁業的陳姓男子（72歲），自15歲開始出海捕魚，盡管已經工作長達57年，卻因為不是甲類會員而無法申請。對此，陳男相當氣憤，但礙於規定他只能無奈離開。

一名從事淺海養殖的葉姓男子表示，從事養殖已經6年多，面對這次疫情，擔心外銷收到影響，因此，也開始減少養殖的數量，以降低損失，也期望透過補助加減補貼生活。