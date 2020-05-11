高雄農業局參加總統盃黑客松 要讓學生吃好農友沒煩惱
為推動AI（人工智慧）走入農產業，高雄市政府農業局加入民間團隊「糧糧糧糧草徵收人」，以「學生吃得好，農友沒煩惱」為題參加今年度總統盃黑客松。
高雄市農業局長吳芳銘說，此提案希望經由大數據分析、AI決策輔助及資料科學模型搭起供需鏈結平台，讓供需雙方能提早媒合，使農友與學生，透過提升營養午餐原料品質的方式產生連結，提供學生更佳品質的農產品食用，也讓農友有穩定收入，吸引更多年輕人返鄉投入農業，老青少共創多贏，農業邁向人工智慧。
高雄市農業局表示，長年以來農民收入不穩定，是農業人口老化、斷層嚴重的主因，提案透過系統登記優先媒合的方式，鼓勵農友種植特定種類的農作，並分散農產品產量不過度集中或過度缺乏；同時透過教育部營養午餐需求估計額度內登記完成的農民，因為已經確定會以預估價格收購，也有助穩定收入。
農業局表示，提案目的是希望創造學生可以吃到較佳品質、在地當季的農作品，一旦遇到農產品供需失衡時，優先向在系統預先登記種植的農民收購農產品，配送到各級學校學生加菜。設計出透過提供農友誘因方式，如優先媒合收購，主動提出農作行為種植登記，如農作種類、產量面積、耕期等，讓農業主管機關得以逐步收集產地資料後，更加完善資料分析模型，加強輔助決策。
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