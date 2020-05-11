分擔妳的負擔 屏東縣彩虹家園助單親婦女過難關

「若不是彩虹家園，自己與女兒早已流落街頭」，與小女兒一同在彩虹家園生活的鈴花媽媽說，彩虹家園給的不只是住所，而是重生機會。進入彩虹家園後心態改變，把握與女兒相處的時間，也積極工作並培育儲蓄習慣。期許未來能開間餐廳協助相同辛苦的人，並將安置在寄養家庭的大女兒接回，一家三口共享天倫之樂。

屏東縣政府社會處委託民間辦理單親母子家園－彩虹家園，提供因遭遇離婚、喪偶等家庭變故因素，需獨力照顧未成年子女的婦女最多3年免費居住空間，減輕經濟負擔，提供諮詢服務、資源轉介、辦理親職講座及就創業輔導等，讓婦女在居住期間獲妥善社福資源，生活獲得喘息，規畫未來離園後的夢想版圖並培育獨立生活的能力。

曾在彩虹家園居住1年，來自越南的林美安媽媽說，當時婚姻離異，兩個女兒的補習及房租等費用全倚靠在工廠微薄薪水，實在難以支撐。透過朋友介紹來到彩虹家園，房租重擔暫時放下，更有提供課輔服務，她也安排理財等課程增進自我。如今離園3年多，自己也開餐廳，感謝家園讓她更有機會實現夢想。

屏東縣長潘孟安說，男主外女主內傳統觀念，造成婦女在單親後頓時失去經濟依靠，求職時也會面臨許多困難。「彩虹家園」提供單親母子家庭一個安全避風港，協助早日適應社會生活，培養自力更生的能力。期許透過就業輔導等方式，幫助單親婦女成功度過經濟困難的過度期，在離園後有更好的未來發展。

彩虹家園提供1年免費居住空間，並視個案需求、狀況等因素最多延長3年，期間內提供諮詢、就創業輔導及學童課業輔導等服務，不定期舉辦戶內外活動及課程提升親子關係與放鬆身心，期許讓婦女在減輕經濟壓力情況，培養儲蓄習慣並有穩定經濟的能力，在離園時以全新的身心狀態迎接新生活。